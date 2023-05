Cecchi Paone, attaccato dal web/ “Sta sull’Isola dei famosi solo per pomiciare”

Alessandro Cecchi Paone al centro delle polemiche sul web: ecco perchè

Alessandro Cecchi Paone non ha cominciato nel migliore dei modi questa edizione dell’Isola dei Famosi. In molti non hanno gradito il suo modo di esternare la passione per il compagno Simone Antolini. Il conduttore è stato anche protagonista di numerosi scontro con Nathaly Caldonazzo che lo ha definito “brutta persona, non lo vorrei qui. Se lo incontrassi fuori cambierei strada.”

Cecchi Paone e il compagno Simone sono stati al centro di diverse polemiche a causa dei baci passionali in diretta televisiva che, molti utenti hanno definito di cattivo gusto. “Cecchi Paone sempre negativo, ma è andato a L’Isola dei famosi solo per limonare?” “Non esiste un termine dispregiativo per rappresentarti, anche se probabilmente ti sarà partito qualcosa !! Altrimenti non ti saresti reso così ridicolo portandoti un nipote e limonarlo davanti ad una telecamera, “Un buffone presuntuoso. Non ha nulla per sentirsi superiore, specie con quel ragazzino a fianco, vergognoso”. Come ha riportato 361 Magazine, questi sono solo alcuni dei commenti negativi riservati al naufrago la cui popolarità sembra sempre più compromessa.

Alessandro Cecchi Paone le critiche di Luca Vismara

Il primo a criticare le esternazioni passionali tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antoline è stato un ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Luca Vismara ha polemizzato fortemente con questo modo di mostrare l’intimità di coppia in diretta televisiva al di là, come sostiene, dell’orientamento sessuale del conduttore.

“A me i baci così slinguazzati che siano etero, gay lesbo o di stoca*zo mi suscitano disagio. Li trovo di cattivo gusto” ha affermato l’ex naufrago che pone l’accento sul fatto che il suo appunto non ha nulla a che vedere con il fatto che si tratti di una coppia gay. In molti sono gli utenti che si sono dimostrati d’accordo con il messaggio di Vismara.

