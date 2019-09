Cecchi Paone: “non ci sono integratori per tumori”/ Adriano Panzironi “ti denuncio!”

E’ scontro in diretta a Live – Non è la D’Urso tra Alessandro Cecchi Paone e Adriano Panzironi. Barbara D’Urso torna ad occuparsi del giornalista e autore di Life 120, il regime alimentare che promette ai suoi “adepti” non solo di perdere peso, ma anche di guarire da alcune malattie e di allungare la vita fino a 120 anni! Una dieta miracolosa che però divide il pubblico e i presenti nel parterre del talk show di Canale 5. Tra questi c’è anche Alessandro Cecchi Paone che punta il dito contro la dieta miracolosa di Panzironi che prometta di curare anche una serie di patologie rare dicendo: “Non esiste alcun integratore per i tumori si vergogni, non esiste, è falso, vergogna!”. Parole importanti quelle pronunciate da Cecchi Paone che spingono l’autore della dieta Life 120 a minacciarlo: “stia attento che lo denuncio”.

Lemme contro Adriano Panzironi

Non solo Alessandro Cecchi Paone contro la dieta miracolosa di Adriano Panzironi visto che in collegamento in diretta c’è anche Alberico Lemme che precisa: “lui dice che con i suoi integratori cura tutte le patologie. Io ho i capelli bianchi e vorrei capire se con qualche tuo integratore tornano neri”. Non solo, il farmacista e dietologo punta il dito contro Panzironi precisando: “nel capitolo 97 dedicato ad integratori e tumori ha scritto che per ogni patologia c’è la spiegazione di come viene”. Un tema molto delicato che spinge i presenti e la stessa padrona di casa a fare delle dovute precisazioni in merito alla cura dei tumori. La dieta di Panzironi continua a far discutere; non è la prima volta che l’autore di 120 Life divide il pubblico e l’opinione pubblica.

Alessandro Cecchi Paone: “Adriano Panzironi non ha curato nulla”

Alcuni giorni fa a Pomeriggio Cinque una sua paziente Rossandra aveva raccontato la sua esperienza dicendo di essere guarita da un fibroma proprio grazie alla dieta di Panzironi. Anche in quell’occasione Alessandro Cecchi Paone non era rimasto in silenzio: “non si può dire che cura le malattie, non esiste: la cura delle malattie è soltanto fatta dalle medicine. E’ passibile di denuncia se dice delle cose del genere”. Il giornalista e conduttore televisivo non ci sta e ha prontamente replicato: “allora non dica che cura le malattie perché è una palla, una palla gigantesca. Qualunque persona che dimagrisce e perde peso, abbassa la pressione e perde altri piccoli problemi di carattere sintomatico. Adriano Panzironi non ha curato nulla. Per quanto riguarda il fibroma, si vergogni: sta dando speranza a delle persone che soffrono”.



