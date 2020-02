Cecchi Paone Vs Simona Tagli/ “Ignorante tu e Zequila! Eva Robin’s è trans non uomo”

Si alza la temperatura nel finale di Mattino5 oggi quando il tema diventa Antonio Zequila e, soprattutto, quando ci si focalizza sull’incontro che quest’ultimo ha avuto con Eva Robin’s. In molti presenti in studio sono contenti per la risposta data dall’attore alla visione di Eva mentre altri, Alessandro Cecchi Paone e Raffaello Tonon in primis, hanno trovato di cattivo gusto e da ignoranti definirla “un errore della natura”. Siamo sicuri che Antonio Zequila volesse dire che il suo voler essere donna è stato intrappolato nel corpo di un uomo ma Cecchi Paone non ci sta e inveisce contro di lui prima e contro Simona Tagli dopo, rea di voler difendere l’attore e le sue definizioni etichettandole come trash. Il conduttore non ci sta e continua a ribadire il concetto che Eva Robin’s non è un uomo anche se Simona Tagli continua a definirla in questo modo: “Siete ignoranti! Eva non è un uomo e una trans, avete paura di dirlo?”.

ALESSANDRO CECCHI PAONE CONTRO SIMONA TAGLIA: “LE TRANS NON SONO UOMINI!”

Simona Tagli si difende dicendo che non ama etichettare le persone ma non fa che peggiorare la situazione tant’è che Alessandro Cecchi Paone, nonostante l’invito di Federica Panicucci a rimandare il tema ad un nuovo approfondimento, rilancia: “Ancora continui? Loro l’etichetta la vogliono per combattere per i loro diritti dopo anni di massacri, dovete avere rispetto per la categoria, non si dice che è un uomo, è una trans, non è un trofeo maschile, è una categoria da difendere e tutelare”. Simona Tagli continua: “è un’etichetta, non si possono etichettare le persone, uomo, donna e trans, non va bene”. Cecchi Paone conferma: “Esiste un movimento che difende i trans che l’etichetta la vogliono”.

Ecco alcuni momenti della lite:

#Zequila parlando di Eva Robin’s la definisce “Scherzo della natura”

