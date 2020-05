“Cecilia Rodriguez che fai oltre ad essere la sorella di Belen?”/ Lei: “sposo Moser”

Pubblicità

Cecilia Rodriguez sta trascorrendo la quarantena con il fidanzato Ignazio Moser in Trentino. Nonostante l’inizio della Fase 5, la sorella di Belen si trova ancora in montagna dove, nelle scorse ore, si è lasciata immortalare in pose eleganti e raffinate che sono piaciute tantissimo ai suoi followers. In particolare, però, a conquistare i fans è stata la foto scattata il 4 maggio, primo giorno della Fase 2. Per l’occasione, la piccola Rodriguez ha indossato una gonna con uno spacco vertiginoso, dei sandali e un cappello. Una foto che è piaciuta tantissimo al punto da aver portato a casa like e commenti. Tra i tanti messaggi ricevuti, a Cecilia non è passato inosservato quello di un hater che ha deciso di punzecchiarla con una domanda che, negli anni, Cecilia si è sentita fare tantissime volte. La fidanzata di Ignazio Moser, però, nel rispondere all’hater ha spiazzato tutti lasciandosi andare anche ad una rivelazione importante sul futuro del suo amore.

CECILIA RODRIGUEZ ZITTISCE L’HATER: “COSA FACCIO? LA FUTURA MOGLIE DI MOSER”

Cecilia Rodriguez non le manda a dire e, di fronte alle critiche degli haters, risponde senza peli sulla lingua. Un utente ha pensato bene di stuzzicarla e lei lo ha zittito ricevendo gli applausi virtuali del popolo di Instagram. “Oltre ad essere la sorella di Belen, cosa ai fatto nella vita?”, l’ha punzecchiata l’hater. “La futura moglie di Moser“, è stata la risposta di Cecilia che ha scatenato l’entusiasmo dei fans sicuro che la coppia, ora, stia seriamente pensando al matrimonio. Qualcuno ha così provato a chiedere alla piccola Rodriguez la data delle nozze senza, tuttavia, ricevere una risposta. La coppia non ha mai nascosto di sognare un figlio e il matrimonio: il momento per concretizzare quei sogni, dunque, si avvicina?





