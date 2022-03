Cecilia Rodriguez, chi è sorella Belen Rodriguez/ “Amo Ignazio Moser, voglio diventare mamma”

Cecilia Rodriguez è divenuta nota ai più per essere la sorella di Belen Rodriguez, ma ormai la sua carriera nel mondo dello spettacolo è sostanzialmente autonoma. In passato ha partecipato alla decima edizione dell’Isola dei Famosi, piazzandosi al terzo posto. È anche per questo che alla puntata d’esordio del programma condotto da Ilary Blasi quest’anno sarà una ospite speciale, seppure non sia l’unico motivo. Nel cast, infatti, ci sono il fidanzato Ignazio Moser, che conduce Isola Party con Valentina Barbieri, e Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente il fratello ed il papà, che partecipano in coppia come naufraghi.

Per Chechu dunque è una edizione speciale, anche se non la vivrà in prima persona: sarà spettatrice in prima fila e farà il tifo per i suoi familiari. La modella argentina, che in passato ha partecipato anche al Grande Fratello VIP in coppia con il fratello Jeremias, quest’anno ha voluto dare spazio a loro.

Cecilia Rodriguez, chi è sorella Belen: l’amore con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e Jeremias, condivide sui social network la maggior parte degli aspetti relativi alla sua vita privata. Tra questi anche la relazione d’amore con Ignazio Moser, conosciuto nella casa del Grande Fratello VIP quando lei era ancora fidanzata con Francesco Monte, lasciato in diretta televisiva. Il sentimento per il coinquilino non si è affatto rivelato una finzione, anzi. I due stanno insieme dal 2017. “Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di lui amo tutto”, ha raccontato la modella a Gente.

I progetti di vita sono tanti: tra questi c’è anche quello di diventare genitori, tanto che molti i rumors su una sua presunta gravidanza in passato sono stati piuttosto insistenti. La coppia non ha mai negato di desiderarlo. “Sono molto attaccata alla mia famiglia e sogno di avere un figlio o una figlia. Quando ero piccola giocavo a fare la mamma, è una cosa che ho dentro e che spero accada presto”, ha ammesso l’argentina a Chi. Per il momento, tuttavia, si gode i nipotini Santiago e Luna Marì.











