Cecilia Rodriguez e BigMama concorrenti a Ballando con le stelle 2024?/ Milly Carlucci:”Ci sono dei colloqui”

Milly Carlucci e il cast Ballando con le stelle 2024: “Ci sono già abboccamenti”

Si è raccontata a cuore aperto Milly Carlucci a Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini. Ha confessato che la commuove la fragilità delle persone e poi è ritornata sulle polemiche a L’AcchiappaTalenti, la conduttrice accetta le critiche ma non le offese e gli attacchi gratuiti e pretestuosi, secondo lei il suo show è stato attaccato con il pregiudizio.

Ha avuto ovviamente spazio Ballando con le stelle 2024 e le anticipazioni sul cast e i concorrenti. Francesca Fialdini si è divertita a provocare Milly Carlucci con una serie di nomi inaccessibili come Meryl Streep ed Harry e Meghan ma ha citato anche nomi molto più accessibili come Cecilia Rodriguez, Big Mama, Lorena Bianchetti, Matilde Gioli, Francesco Arca e Federica Pellegrini, uno di loro sarà tra i concorrenti dello show? La conduttrice ha lasciato intendere che qualcuno di questi di questi ci sarà: “Non posso rivelare nulla ma chi ti dice che non ci siano degli abboccamenti e dei colloqui”

Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini Milly Carlucci ha annunciato che nel cast dei ballerini professionisti ci saranno due nuovi volti Sophia e Nikita. Ha poi aggiunto chiede successo a Francesca Fialdini di essere nel cast e poi ha chiarito l’affaire Pierpaolo Spollon. In estrema sintesi nei giorni scorsi è iniziata a circolare l’indiscrezione sulla sua partecipazione nello show di Rai1, l’attore ha smentito ed oggi Milly Carlucci ha aggiunto: “C’è un ottimo rapporto con lui e Maria Chiara Giannetta, ma non avrebbe tempo, sono sempre impegnati con nuovi ruoli in fiction e film.”

Infine ha rivelato anche una chicca circa il Festival di Sanremo, lei in realtà ha condotto una edizione: “Condurre il Festival di Sanremo? Io l’ho fatto, ho avuto la fortuna di farlo accanto a Pippo Baudo e mi sono molto divertita perché le mie responsabilità erano zero spaccato io non ho fatto niente. Lui era il direttore artistico e faceva tutto, io dovevo solo truccarmi e pettinarmi e fare questa cosa meravigliosa di scendere le scale ed annunciare le canzoni. Non era il grande enorme impegno che ha un diretto artistico che deve mettere insieme la macchina. Per fare il direttore artistico ti devi dedicare a quello tutto l’anno e, per come sono fatta io, con Ballando con le stelle ed il progetto che sia Il Cantante Mascherato e L’AcchiappaTalenti non mi rimane molto tempo, a me resta solo per dormire quindi non riuscirei.”











