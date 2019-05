IGNAZIO MOSER E CECILIA RODRIGUEZ/ Dall’armadio del GF Vip al matrimonio? (Verissimo)

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono ormai una coppia consolidata. Oggi saranno ospiti a Verissimo, per fare un recap del periodo appena trascorso e anticipare qualcosa circa il loro futuro. Il 30 aprile scorso hanno festeggiato un anno e mezzo di fidanzamento. Per l’occasione, Ignazio ha postato su Instagram un loro scatto con sotto una bella dedica: “I nostri primi 18 mesi insieme racchiusi in una sola foto, una foto che dice tanto di noi, una foto semplice come mi hai insegnato ad essere tu, una foto che rappresenta la nostra quotidianità, quella che ci piace tanto e della quale siamo dall’inizio così gelosi”. In primo piano lo sguardo di lei: “E poi quegli occhi, i tuoi occhi così puri che mi hanno fatto innamorare di te e di tutto quello che sei!”. Ignazio ammette i suoi difetti, che accanto a lei, però, diventano pregi: “Di certo non sono perfetto, anzi direi che sono proprio disastro, ma insieme a te sento che ogni giorno sto coltivando la parte migliore di me… quella che solo tu nel mondo meriti…”. Ci sarà l’annuncio del loro futuro matrimonio?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: parla il padre di lui

I fan della coppia Ignazio Moser – Cecilia Rodriguez sono tanti e agguerriti. Il “nuovo” Moser piace proprio a tutti, eccezion fatta per papà Francesco. Ospite a Storie italiane, l’ex ciclista su strada ha dichiarato di non condividere la svolta mondana del figlio Ignazio. Moser senior spera di rivederlo presto a casa, dal momento che Ignazio si è allontanato dal suo paese natale, in Trentino Alto-Adige, per andare a vivere a Milano. “Spero che finisca presto tutto questo e torni a casa, che abbiamo molto da fare in azienda. Dovrebbe tornare a vivere e lavorare nell’azienda di famiglia. Lì ha tutto, ha la casa e deve occuparsi del vino. Prima di un anno e mezzo fa si occupava della commercializzazione dei nostri prodotti e dovrebbe tornare a farlo”.

Ignazio Moser prima di Cecilia Rodriguez

Non tutti lo sanno, ma Ignazio Moser, prima di entrare nella Casa del Gf e conoscere Cecilia Rodriguez, era un contadino provetto. Su richiesta del padre, era lui a occuparsi del settore distribuzione dell’azienda, ma l’improvvisa fama gli ha fatto in qualche modo montare la testa. Insieme al boom di notorietà è arrivato anche l’amore, che ha contribuito a distoglierlo dai progetti iniziali, fino a quando, nel 2017, ha preso la decisione del trasferimento. La love story con Cecilia, sorella di Belen Rodriguez, ha fatto sì che la sua popolarità crescesse sempre di più. La scintilla è scoccata quasi subito: Ignazio parla di “gioco di sguardi”; in gergo si dice “colpo di fulmine”. Oggi, Ignazio e Cecilia sognano di sposarsi. È forte anche il desiderio di diventare genitori, ma entrambi sono concordi nel fare un passo alla volta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA