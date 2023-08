Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le vacanze in camper scatenano gli hater/ “Siete parassiti sociali…”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la frustrazione di un hater: “Ma che lavoro fate?”

Esporsi sui social network è giusto che implichi non solo complimenti ma anche critiche – si spera costruttive – ma a più riprese, soprattutto i personaggi noti, sono tempestati di offese e attacchi letteralmente gratuiti. Gli ultimi ad essere stati oggetto di offese random da parte di qualche hater sono stati Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due reduci da una buona dose di vacanze estive; come racconta Gossip e Tv, hanno provato l’ebbrezza di visitare la Francia del Sud in camper.

Sempre il portale riporta come, su Instagram, alcuni utenti abbiano preso spunto dalle foto postate in vacanza da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez per rifilare attacchi e giudizi negativi nei confronti della coppia. “Che lavoro fate? Ah già, siete dei parassiti sociali”, questa una delle frasi rifilate ai due innamorati; le argomentazioni alludono proprie alla spensieratezza delle vacanze, come se non fossero legittimati a godersi del sano relax tra sole e mare.

La realtà dei fatti è ben diversa; tanto Ignazio Moser quanto Cecilia Rodriguez vivono la loro vita professionale soprattutto come influencer e proprio sui social. Il fatto che il loro lavoro sia più “leggero” – e anche su questo ci sarebbe da discutere – non implica che siano due persone scansafatiche e che non risentano dello stress lavorativo. Troppo spesso si tende a sminuire le nuove figure professionali legate al mondo dei social, come se il loro non fosse un vero e proprio lavoro ma una sorta di hobby.

In ogni caso, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno – come giusto che sia – ignorato le accuse fatte da alcuni hater sui social. Forse sarebbe stato anche inutile abbozzare una risposta rispetto a commenti tanto superficiali quanto ignoranti. Nel frattempo, negli ultimi giorni sono emerse anche novità in riferimento al loro futuro sentimentale. Come riporta Gossip e Tv, il loro matrimonio sarebbe stato rimandato al 2024: tra i progetti “in cantiere” ci sarebbe anche l’allargamento della famiglia e quindi un possibile bebè in arrivo per il prossimo futuro.











