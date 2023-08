Chanel Totti e Cristian Babalus “celebrano” il loro amore sui social/ La dedica: “Inspiegabile…”

Chanel Totti e Cristian Babalus sempre più innamorati: le vacanze “raccontate” sui social

L’utilizzo social dei volti noti non è poi così diverso da quello delle persone comuni; la condivisione di momenti spensierati, di dediche al miele, sono contenuti che influencer e Vip non disdegnano quando si tratta di rapportarsi ai propri follower. L’ultima ad aver emozionato con la dolcezza del suo rapporto sentimentale è Chanel Totti, nel pieno di una relazione sempre più florida con Cristian Babalus.

Come racconta Leggo, Chanel Totti e Cristian Babalus continuano a mostrarsi sempre più affiatati sui social. Nei giorni scorsi hanno condiviso diversi scatti e video relativi alle vacanze trascorse insieme, a spasso tra diverse località marittime del nostro Paese. A destare la curiosità degli utenti è stata però una stories della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti che ha palesato nuovamente tutto il suo amore per il giovane influncer. Chanel Totti ha infatti pubblicato una foto dove la giovane, abbracciando Cristian Babalus sul divano, si lascia andare ad un tenero bacio sulla guancia.

Chanel Totti e Cristian Babalus, le accuse all’influencer agli albori della liaison

Il tenero post pubblicato da Chanel Totti dove bacia sulla guancia il suo fidanzato, Cristian Babalus, è stato accompagnato da una didascalia tanto breve quanto eloquente: “Inspiegabile”, con l’aggiunta di un cuore bianco. E’ evidente che l’amore tra la figlia dell’ex calciatore della Roma e l’influencer stia crescendo giorno dopo giorno e probabilmente senza intoppi degni di nota.

Come racconta Leggo, sono trascorsi già diversi mesi da quando la storia d’amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus è stata resa ufficiale. Il portale ricorda come, agli albori della relazione, sui social “scoppiò” una vera e propria polemica. Nello specifico, il giovane influencer fu accusato di aver tradito la sua fidanzata di allora, Martina De Vivo – con la quale conviveva e ha anche avuto una figlia – proprio con Chanel Totti. In ogni caso, il polverone si è dissolto con il passare dei giorni e ad oggi regna unicamente la spensieratezza di un amore puro tra due giovani.

