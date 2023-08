Federica Panicucci, che succede con Marco Bacini?/ Il matrimonio slitta ancora e…

Federica Panicucci e Marco Bacini si fanno attendere al grande passo sull’altare: che succede tra i promessi sposi?

Tra i volti alla conduzione di format più discussi nei palinsesti Mediaset, Federica Panicucci torna al centro del gossip, per via del compagno Marco Bacini e il loro matrimonio, che inspiegabilmente slitta ancora. Come ormai risaputo e ripreso da Il fatto quotidiano, la coppia formata da Federica Panicucci e Marco Bacini si sarebbe dovuta sposare diversi anni fa, prima che la pandemia di COVID 19 avesse inizio e provocasse lo slittamento della cerimonia-evento attesa per i due piccioncini.

Intervistata ai microfoni di un intervento concesso a Verissimo, poi, la bionda e popolare conduttrice TV faceva sapere che il 2022 sarebbe stato ai suoi occhi l’anno del matrimonio con Marco Bacini, ma neanche dopo l’allenamento delle restrizioni anti-Covid 19 i promessi sposi sono convolati a nozze. Che Federica Panicucci stia vivendo un periodo di crisi d’amore con Marco Bacini?

La domanda sorge spontanea, dopo il recente pettegolezzo che vedeva le nozze fissate ad una nuova data nel giugno 2023. E, intanto, il giornale di Riccardo Signoretti, Nuovo TV, dedica uno slot via stampa all’affaire del matrimonio mancato e che si fa attendere ancora.

Il matrimonio di Federica Panicucci é annullato?

“Passato il pericolo Coronavirus, pareva che il 2022 fosse l’anno giusto. Oggi le nozze sembrano sparire dal calendario. Per adesso la Panicucci si accontenta di fare la fidanzatina”, si legge tra le sibilline righe riprese dal giornale di gossip, sull’affaire d’amour di Federica Panicucci e Marco Bacini. E poi ancora, tra le altre righe: “Forse tra il lavoro e i figli avuti da Fargetta non ha tempo per organizzare la cerimonia”. Insomma, non può dirsi azzardata l’ipotesi che Federica Panicucci e Marco Bacini abbiano annullato il matrimonio, senza però parlarne al gossip made in Italy.

