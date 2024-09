Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio Moser? Come stanno le cose

La coppia amatissima dai giovani formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si appresta a fare tappa a Verissimo di Silvia Toffanin oggi sabato 14 settembre 2024, per la prima volta da sposati dopo le nozze celebrate lo scorso giugno. E dopo il grande evento adesso la speranza dei fan è quella di arrivare presto a un lieto annuncio riguardo alla gravidanza di Cecilia Rodriguez, che per il momento non sarebbe ancora in essere. La prossima mossa della coppia Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarà però quella di mettere al mondo un loro figlio: “Ampliare la famiglia, è il prossimo passo, abbiamo dedicato mesi al progetto del matrimonio, adesso abbiamo fatto questo step ci mettiamo al lavoro per il prossimo”.

Nessuna novità o aggiornamento sulla questione per il momento, ma Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potrebbero lasciarsi andare a qualche rivelazione sul tema già nell’intervista di oggi a Verissimo dalla Toffanin. Sempre riguardo alla possibilità di mettere al mondo un figlio, Cecilia e Ignazio hanno detto qualche mese fa: “Ci stiamo provando da tempo, ma non è una cosa così facile” le parole della coppia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la rivelazione: “Abbiamo fatto terapia di coppia”

Qualche mese fa Cecilia Rodriguez e il marito Ignazio Moser si sono lasciati andare a delle curiose rivelazioni riguardo alla loro famiglia, la coppia infatti grazie all’aiuto di uno psicologo è riuscita a oltrepassare alcuni ostacoli, oltre a uscire rinforzata da un momento che probabilmente non era dei migliori, prima delle nozze celebrate a giugno:

Cecilia Rodriguez a tal proposito ha svelato: “Abbiamo fatto terapia di coppia, ognuno ha iniziato prima col suo percorso personale, ma lì lui parlava di me e io parlavo di lui, quindi abbiamo pensato di farla insieme ed è stato bellissimo, non è stata una vera terapia di coppia, più di famiglia, perché ha aiutato a renderci migliori. Io la consiglio a tutti”.

