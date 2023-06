Cecilia Rodriguez e lo scherzo di Ignazio Moser/ Lei si rilassa in spa, ma il fidanzato…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: relax in spa tra coccole e scherzi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser formano una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello show business. Fidanzati ormai da anni, i due hanno già annunciato il matrimonio anche se non c’è ancora una data. Belli e innamorati, Cecilia e Ignazio condividono tanto della loro vita di coppia sui social e, nelle scorse ore, attraverso una serie di video pubblicati sui rispettivi profili Instagram, hanno mostrato ai fan la spa in cui hanno deciso di rilassarsi.

Cecilia, in particolare, ha scelto di ricaricare le energie per poter affrontare nuove avventure con un trattamento rigenerante in una sala buia. Un momento di totale e sano relax per la sorella di Belen che, però, non è riuscita a goderselo fino in fondo per la vera scherzosa e simpatica del fidanzato che ha deciso di farle uno scherzo.

Lo scherzo di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez

Innamorati, complici, ma anche divertenti tra di loro. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si annoiano mai e la prova arriva da Instagram dove la coppia ha condiviso con i fan uno scherzo fatto da Ignazio a Cecilia. Mentre quest’ultima si trovava nella sala buia della spa per godersi un trattamento rigenerante che comprendeva una foglia sul viso.

Ignazio si avvicina e le toglie la foglia dal viso interrompendo il relax della fidanzata e ridendo per lo scherzo riuscito. Sorridente e sornione, poi, si allontana e, prima di chiudere la porta, augura un buon relax alla sua dolce metà. Un piccolo siparietto che, però, è piaciuto davvero tanto ai fan.

