Cecilia Rodriguez: “É sempre più dura…”/ La confessione sul Natale amaro

Cecilia Rodriguez si racconta, senza filtri: la dichiarazione all’insegna della nostalgia

Cecilia Rodriguez si lascia andare ad una dichiarazione tra amarezza e dolcezza sul Natale 2023, in una confidenza rilasciata pubblicamente. E l’occasione intimista per l’ex concorrente storica di Grande fratello vip 2, é una dichiarazione che la diretta interessata rilascia nella grande anticipazione delle imminenti vacanze di Natale 2023 che l’attendono nella sua madrepatria, lontano dal Belpaese adottivo, l’amata Argentina.

Cecilia Rodriguez, confessione a cuore aperto: "Ogni Natale è sempre più dura"/ "Qualcuno viene a mancare"

Il pensiero delle vacanze familiari argentine, che attende la sorella modella argentina della più famosa nel clan familiare, Belén Rodriguez, rendono Cecilia Rodriguez protagonista di una nostalgia improvvisa verso le radici. Un sentiment dettato dalla lontananza dalla madrepatria argentina unita al tempo che trascorre inesorabile e inevitabilmente segna problemi e anche lutti in famiglia: “Saranno delle feste particolari perché più andiamo avanti con il tempo ma è sempre più dura. Diventano delle feste molto nostalgiche perché capita spesso che “qualcuno ha litigato con un componente della famiglia” oppure che venga a mancare qualcuno”.

Cecilia Rodriguez, confessione a cuore aperto: "Ogni Natale è sempre più dura"/ "Qualcuno viene a mancare"

Cecilia Rodriguez e il pensiero sotto l’albero tra dolore e forza: la verità della modella argentina

“Ma l’importante è restare insieme sempre”, ammette poi, in aggiunta, Cecilia Rodriguez, senza però entrare nei particolari delle references sibilline. Quasi come a lasciare intendere che il Natale 2023 in agenda non possa preannunciarsi tutto rosa e fiori. La confidenza della modella argentina giunge dopo la promessa di matrimonio che lei registrava via social con Ignazio Moser, e sulla data dell’evento matrimoniale i due promessi sposi mantengono la privacy in un silenzio blindato.

Cecilia Rodriguez, confessione a cuore aperto: "Ogni Natale è sempre più dura"/ "Qualcuno viene a mancare"

“Io andrò in Argentina e sono molto contenta perché è da un po’ di tempo che non faccio il Natale a casa – dichiara la sorella di Belen Rodriguez, in un intervento pre-Natale 2023 virale online-…e quindi sono molto contenta. Ho nostalgia di quello e penso che chi viva fuori casa mi possa capire. Ed è un po’ come ritornare bambini no? Anche perché fa ridere, voi sapete che in Argentina fa caldo e mia mamma invece fa l’albero con la neve sopra. Da noi c’è un caldo pazzesco”.

Nel frattempo,













© RIPRODUZIONE RISERVATA