Cecilia Rodriguez foto “hot” per la suocera/ Ignazio Moser nudo, esplode la polemica

Polemica nei confronti di Cecilia Rodriguez e di una foto pubblicata recentemente sul proprio profilo Instagram in compagnia del suo fidanzato Ignazio Moser. In occasione del compleanno della suocera della sorellina di Belen, la signora Carla (festeggiato domenica 12 luglio), la modella argentina ha postato uno scatto in cui si vede lei stessa, vestita in maniera molto elegante, avvinghiata ad Ignazio invece completamente nudo: “Oggi per fare gli auguri alla mia suocera, posto questa foto … – scrive Cecilia Rodriguez in didascalia all’immagine – hai fatto proprio un grandissimo lavoro, Carla. Complimenti. Ti vogliamo bene”. Un messaggio simpatico, divertente e ironico, quello rivolto da Cechu alla suocera, che però pare non sia stato apprezzato dai suoi follower. In breve tempo, infatti, sotto allo scatto incriminato si è scatenato un acceso dibattito portato avanti dal solito popolo “dall’indignazione facile”, comunemente noto anche come i leoni da tastiera.

CECILIA RODRIGUEZ CON IGNAZIO MOSER, I FAN: “MA NON TI VERGOGNI?”

Numerose le battute a doppio senso nei confronti del figlio dell’ex campione del ciclismo, nonché frasi rivolte alla stessa Cecilia del tipo “Ma non ti vergogni?”, “Che schifo”, “Lui è diventato famoso solo perché sta con te”, scrivono, giusto per citare solo quelli pubblicabili. Ad un certo punto anche lo stesso Ignazio è stato costretto ad intervenire dopo che un fan ha esagerato con la frase “E tua madre ha fatto proprio la grandissima …”, con l’aggiunta di un’emoticon di maialino, frase che ovviamente non ha bisogno di troppe spiegazioni. “Tua madre, invece? – l’intervento dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip – su che angolo la trovo stasera? Chiedi per un amico”. Polemica a parte, fra i due l’amore va a gonfie vele, con la coppia più affiatata che mai e che ha deciso di passare il periodo del lockdown presso l’azienda agricola di Francesco Moser, e chissà che a breve non possa salire all’altare per coronare definitivamente il loro rapporto. Chissà…





© RIPRODUZIONE RISERVATA