Cecilia Rodriguez/ “Ho avuto la forza di superare la Bulimia. Belen? mio riferimento”

Cecilia Rodriguez è la sorella di Belen, la showgirl argentina ospite della puntata di sabato 7 marzo 2020 di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Conosciuta come la “sorella di”, Cecilia si è fatta apprezzare e conoscere dal grande pubblico come modella anche se la vera svolta è arrivata grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip 2 dove ha incontrato anche il suo compagno Ignazio Moser con cui ha intenzioni davvero serie. Cecilia e Ignazio, infatti, sono insperabili da circa due anni e per il futuro hanno progetti improntati come un matrimonio e mettere su famiglia. Al momento però il lavoro è al centro della vita della modella che proprio in questi mesi ha debuttato alla conduzione di Ex on the beach Italia su MTV proprio con il fidanzato. Tra i progetti futuri, almeno al momento, non c’è il Festival di Sanremo visto che, intervistata da DiLei, la Rodriguez ha detto: “non mi piacerebbe, mi mette solo ansia. Io sogno sempre che mia sorella Belen mi dice: ‘Vai, devi salire sul palco. Tocca a te, devi cantare’. E io le rispondo: ‘Non posso’…. Sanremo comunque è troppo. Magari tra qualche anno. Preferisco fare show comici. Non ci sto a fare cose troppo serie”.

Cecilia Rodriguez: “la bulimia? ho avuto la forza di superarla”

Cecilia Rodriguez parlando del suo futuro nel mondo dello spettacolo ha precisato: “mi trovo più a mio agio davanti a una macchina fotografica, mentre davanti alla telecamera ho più ansia perché devo parlare. Potrei comunque pensare a entrambe le carriere. Continuare come modella, finché ho il fisico e intanto prepararmi per la televisione”. Non solo, la sorella di Belen è tornata anche sul tema della bulimia di cui ha parlato per la prima volta in assoluto durante l’intervista televisiva rilasciata a Lorella Boccia nel programma Rivelo. Un momento difficile della sua vita da cui per fortuna ne è uscita alla grande. “Premetto che la mia famiglia se l’è presa un po’ con me per averne parlato prima a Rivelo che in casa” – ha dichiarato a DiLei la Rodriguez che ha proseguito spiegando perchè ha deciso di raccontarlo in tv: “l’ho fatto per dare un messaggio alle ragazze su quanto sia importante condividere questo problema con la propria famiglia. Io per fortuna ne sono uscita subito, appena ho capito che stavo facendo una cosa sbagliata, ho avuto la forza di superarla”.

Cecilia Rodriguez: l’amore per Ignazio Moser e Belen Rodriguz

Proprio come la sorella Belen, anche Cecilia Rodriguez ha lasciato l’Argentina per trasferirsi a Milano dove è arrivata per la prima volta quando aveva soli 18 anni. Un rapporto speciale con la capitale meneghina anche se riguardo i primi anni vissuti qui ha raccontato: “ho fatto avanti e indietro con l’Argentina. Non avevo permessi di lavoro quindi trascorrevo l’estate a Buenos Aires e poi arrivavo in Italia quando qui era estate, che è un po’ il sogno di tante persone, evitare l’inverno. Adesso sono setta anni che sono fissa a Milano”. Cechu ama Milano, ma il padre le ha insegnato a chiamare “casa” quel posto dove c’è la possibilità di vivere e mangiare: “oggi quindi casa mia è l’Italia. L’Argentina resta sempre la mia terra, sono nata lì, ma sento che tutto quello di cui ho bisogno adesso è qui, in Italia: l’amore, la famiglia, la mia casetta, non ancora di proprietà ma quello è l’obiettivo”. Impossibile non parlare del rapporto con la sorella Belen che considerata il suo punto di riferimento: “in passato purtroppo mi è venuta a mancare nel periodo per me più complicato, quando cominciavo a diventare donna lei viveva già in Italia. Dopo, quando l’ho raggiunta, nostra madre non viveva ancora a Milano quindi è stata lei a farmi un po’ da madre. Oggi è ancora un po’ così, siamo due persone molto diverse ma che si rispettano profondamente. Lavoriamo anche insieme abbiamo idee diverse ma alla fine siamo sempre d’accordo”. Infine l’amore per Ignazio Moser conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip: “dentro a quel programma avevo fatto quello che mi andava di fare senza ascoltare i consigli degli altri. Io sono sempre stata una che prima di fare qualsiasi passo importante, ha sempre chiesto consiglio, ma lì non potevo. Ho fatto solo quello che sentiva Cecilia. E a distanza di due anni sono sempre più sicura di aver fatto la scelta giusta. Certo, ho sbagliato, ho mancato di rispetto a un paio di persone perché il contesto non era quello giusto ma finalmente sono stata me stessa”.



