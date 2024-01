Cecilia Rodriguez: “Mi sarei aspettata un’Oriana Marzoli diversa…”/ La confessione dell’ex Gfvip

Grande fratello vip, Cecilia Rodriguez si apre sul conto di Oriana Marzoli

É una Cecilia Rodriguez particolarmente intimista la protagonista di un nuovo intervento social, dove viene menzionata l’altra ex concorrente di Grande fratello vip, Oriana Marzoli. La modella argentina e sorella della modella più popolare di casa, Belen Rodriguez (al centro del gossip sull’ex Antonino Spinalbese), si riattiva via social per raccontarsi in confidenza con gli utenti attivi nel web. Incalzata dai quesiti degli internauti, Cecilia Rodriguez si vede ricevere qualche domanda sul conto della modella e influencer tanto amata in Italia, come lei dalle origini straniere e con alle spalle una esperienza di partecipazione vissuta al Grande Fratello vip. Si tratta di Oriana Marzoli.

Inaspettatamente, in replica ai quesiti Cecilia Rodriguez non lesina dichiarazioni sul conto di Oriana Marzoli. Questo, mettendo a tacere, peraltro, la voce malevola che vedrebbe la mora argentina soffrire la forte competizione con la bionda venezuelana, fenomeno pop tra gli influencer nelle interazioni social online del made in Italy.

Il retroscena di Cecilia Rodriguez su Oriana Marzoli

“Ho conosciuto Oriana e devo dirvi che è davvero una persona buona” -é la verità a caldo che Cecilia Rodriguez rilascia sul conto di Oriana Marzoli, ormai ex protagonista del Grande Fratello vip 7 scorso. Ma non é tutto. Perché, inaspettatamente per i fan delle due modelle, attivi nel web, Cecilia Rodriguez unisce i suoi sostenitori a quelli della bionda ex Grande Fratello vip in un unico joint fandom, proseguendo così l’elogio ad Oriana Marzoli: “dolcissima, una cucciola, una patata. Io pensavo fosse molto più aggressiva e invece è diversa”.

Insomma, sembra proprio che la Marzoli abbia conquistato anche la stima sulla sua persona maturata da parte dell’ex Grande fratello vip mora, al di là delle apparenze di una bionda Femme Fatale e maneater che il lavoro di modella, influencer e brand Ambassador fa trapelare dai suoi profili social.

