Cecilia Rodriguez/ Quel rapporto ‘malato’ con il peso: “mangiavo fino a stare male per poi vomitare”

Pubblicità

Cecilia Rodriguez è la sorella di Belen Rodriguez e fidanzata di Ignazio Moser. Tra i progetti futuri il matrimonio e un figlio? Sembrerebbe proprio di si considerando la risposta piccata dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Durante una diretta Instagram, infatti, la sorella di Belen alla domanda di un haters “oltre ad essere la sorella di Belen, cosa ai fatto nella vita?” ha replicato dicendo “la futura moglie di Moser”. Una risposta che lascia poco spazio all’immaginazione visto che già in passato la coppia, nata proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, non aveva escluso la possibilità di convolare a nozze. Possibile che il momento si faccia sempre più vicino, visto che la coppia proprio in questo periodo di quarantena e lockdown forzato per via dell’emergenza Coronavirus si è ritrovata a trascorrere tantissimo tempo insieme. “Se la cava benissimo, sembra che abbia fatto questo da tutta la vita” ha rivelato il fidanzato Ignazio dalle pagine del settimanale Oggi rivelando però che prima di pronunciare il “si” tra i loro progetti c’è anche quello di un figlio.

Pubblicità

Cecilia Rodriguez e il peso: “mangiavo fino a stare male per poi vomitare”

Cecilia Rodriguez è e sarà per sempre collegata alla sorella Belen Rodriguez. Sin dal suo arrivo in Italia, la modella si è ritrovata a dover fare i conti con i paragoni con la showgirl argentina. Appena arrivata in Italia la sua bellezza non è passata inosservata, visto che ha subito cominciato a lavorare come modella, anche se ricordando quel periodo della sua vita nel programma Rivelo ha raccontato: “quando sono arrivata in Italia ho iniziato a fare la modella e un’agenzia di Milano mi ha subito messo delle regole, una di queste era seguire una dieta. Mi levarono tutto ma quando tornavo a casa mangiavo istintivamente fino a stare male per poi vomitare; lo facevo per saziarmi. Non ho sofferto di bulimia ma potevo esserci vicino… ne sono uscita subito per mia lucidità ma l’ho sempre tenuto nascosto. Consiglio di parlare subito con la famiglia perché può essere pericoloso…”. Problemi di peso e di alimentazione per la bellissima Cecu che oggi è una donna risoluta e sicura di sé, capace di sorvolare le critiche degli haters.Col tempo ho imparato a gestire le critiche… all’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti” ha detto parlando della sorella Belen Rodriguez con cui ha un rapporto davvero speciale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA