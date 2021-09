Cecilia Rodriguez, influencer argentina, ha da poco ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Coronavirus. Sfortunatamente, però, la ragazza ha lamentato vari problemi dopo l’immunoprofilassi e ha manifestato alcuni effetti collaterali. Motivo per cui, la sorella di Belèn si è lasciata andare allo sfogo sui social network. La chiacchieratissima modella ha raccontato la sua esperienza nella giornata odierna, dichiarando: “Buongiorno. Oggi è lunedì e questa è la mia faccia dopo aver fatto il vaccino”. Essa ha poi ribadito: “Per fortuna ho avuto il mio amore e anche un po’ di persone che mi hanno coccolato”, riferendosi al compagno Ignazio Moser.

La 31enne ha, inoltre, citato i dolori avvertiti da questa mattina commentando: “Ho avuto male al braccio fortissimo, mal di testa, mal di collo, tipo un’influenza veramente tremenda. Comunque passata e finita per fortuna“. A seguire, tutti i dettagli a riguardo.

Cecilia Rodriguez e il supporto di Ignazio Moser

Poco dopo aver pubblicato su Instagram e Facebook le stories in cui parlava della sua salute post-vaccino, Cecilia Rodriguez ha ricordato una data importante per la sua famiglia, confessando: “Ma è 20 settembre ed è il compleanno di Belen per chi non lo sapesse. La più bella del mondo. Una delle persone più importanti della mia vita. Non l’ho chiamata ancora, lo farò tra un pochino” riferendosi all’amata sorella.

Come sempre, la cosiddetta Cechu è sempre felice di condividere le sue giornate e progetti personali o lavorativi con l’attuale e storico compagno Ignazio Moser. Quest’ultimo ha ripreso Cecilia mentre salutava i fan e le ha chiesto scherzosamente: “Oggi piangerai come la prima dose?” E lei gli ha detto di avere già tanto dolore al braccio e alla schiena. Sicuramente, a distanza di anni, una delle coppie più amate e chiacchierate del web. Ad ogni modo, la ragazza ha confermato di essersi ripresa completamente dopo una giornata di coccole e affetto.

