Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli in crisi?/ “Abbiamo litigato”: poi la verità

Prime scaramucce tra Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo? Nonostante l’emergenza coronavirus, il tronista di Uomini e Donne è riuscito a concludere il percorso sul trono del programma di Maria De Filippi, attualmente in pausa e pronto a tornare in onda a settembre, scegliendo Cecilia, la corteggiatrice con cui aveva mostrato sin dalla prima esterna di avere un grande feeling. Una scelta che si è conclusa con il sì della Zagarrigo che, su Instagram, è solita condividere molti aspetti della sua vita. Nelle scorse ore, così, l’ex corteggiatrice ha pubblicato un post su Instagram che ha preoccupato i fans. “Parlavo tra me e me e abbiamo litigato”, ha scritto la Zagarrigo che, sui social, è solita utilizzare l’arma dell’ironia per conquistare i suoi fans. Cos’è successo, dunque, tra Carlo e Cecilia? La coppia sta affrontando i primi problemi della vita quotidiana?

CECILIA ZAGARRIGO E CARLO PIETROPOLI, FELICI SUI SOCIAL

Ironica, ma anche riflessiva. Cecilia Zagarrigo si presenta così ai fans sui social dove si mette spesso a nudo lasciandosi andare a profonde riflessioni. “Sono in quella fase della mia vita in cui vorrei fosse una fase e invece è la vita. Sono talmente fortunata in questo periodo che se mi buttassi in un pagliaio mi bucherei con l’ago”, ha confessato su Instagram Stories. Con Carlo, però, va tutto a gonfie vele. La coppia, infatti, ha poi rassicurato i fans pubblicando una foto in cui sorridono e si divertono insieme. Nessun problema, dunque, tra Cecilia e Carlo che, dopo aver litigato tanto davanti alle telecamere di Uomini e Donne, si godono il loro amore in allegria.





