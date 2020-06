Scelta Carlo Pietropoli, chi è?/ Cecilia Zagarrigo verso il sì ma… (Uomini e Donne)

Pubblicità

Non solo Giovanna Abate. A fare la loro scelta a Uomini e Donne saranno anche altri due tronisti: Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. Dopo mesi di totale silenzio sul loro trono, oggi 9 giugno a Uomini e Donne scopriremo finalmente le loro scelte. Carlo Pietropoli si è detto emozionatissimo. Il tronista in questi mesi ha avuto modo di pensare al percorso fatto e alle ragazze conosciute. Una di queste, a quanto pare, è davvero riuscita a fare colpo su di lui, tanto che oggi si dice pronto a scegliere. “In questi due mesi ho pensato a tutto il mio percorso e mi è passata tutta la vita davanti.” ha raccontato alle telecamere di Canale 5. “Sono qui perché voglio rischiare e vivermi le cose fino in fondo, perché per me è giusto così.” ha poi aggiunto, parlando appunto dell’imminente scelta.

CARLO PIETROPOLI SCEGLIERÀ CECILIA ZAGARRIGO? “NON HO SMESSO DI PENSARLA”

Oggi, 9 giugno, alle 14.45 su Canale 5, Carlo Pietropoli fa la sua scelta che, secondo molti, ricadrà su Cecilia Zagarrigo. Nel promo però non c’è traccia di alcuna corteggiatrice, quindi non sappiamo se Carlo ha deciso di convocare solo Cecilia o anche altre corteggiatrici. Tuttavia alle telecamere ha anticipato i suoi sentimenti: “L’emozione in questo momento è tanta perché dopo due mesi e tutto quello che ho trascorso…sarà un po’ difficile però oggi sono contento di questo, molto, perché comunque non ho mai smesso di pensarla.” ha ammesso. Il tronista ha così concluso: “Spero che sia uno dei giorni più belli della mia vita, che me lo ricorderò per sempre. Speriamo che mi dica di sì perché poi nella vita non si sa mai!” Arriverà il lieto fine che spera?



