Maria De Filippi: “Ho fatto pipì in piscina”/ Poi la gaffe con Carlo Conti: “Chi è?”

Maria De Filippi è riuscita a vendicarsi di Sabrina Ferilli eppure alla fine è cascata nella sua stessa trappola. Alla finale di Amici Speciali va in scena il gioco “Obbligo o verità”. E se la Ferilli è costretta prima a miagolare, poi a twerkare, Maria De Filippi rifiuta di svelare il collega che proprio non sopporta e accetta l’obbligo: farsi “spernacchiare” da un collega, il primo pescato dalla sua rubrica telefonica. Parte la telefonata e a rispondere è Carlo Conti. “Pronto chi è?” chiede la De Filippi non riconoscendolo, “Voi avete chiamato, ditemi chi siete” replica il conduttore. Maria solo dopo poco comprende chi è: “Ciao Carlo! È Carlo Conti!” e gli spiega “È quella scema della Ferilli.” Così ne approfitta anche per gli auguri: “Già che ci siamo sta per iniziare il tuo nuovo programma (domenica, ndr), in bocca al lupo”.

Sabrina Ferilli mette in difficoltà Maria De Filippi: “Hai mai fatto la pipì in piscina?”

Lasciato Carlo Conti la palla ripassa a Sabrina Ferilli che rifiuta di dire due verità a favore degli obblighi prima detti. Ma ecco che è ancora una volta Maria De Filippi nel mirino. L’attrice e amica riprende una domanda che moriva dalla voglia di farle: “Hai mai fatto la pipì in piscina?” le chiede infine. La conduttrice tentenna e si lamenta silenziosamente della domanda, poi cede e ammette “Sì”, dando fine al gioco.



