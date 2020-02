Cecilia Zagarrigo, lite con Carlo Pietropoli/ Lascia Uomini e Donne e…

Cecilia Zagarrigo litiga con Carlo Pietropoli e lascia lo studio di Uomini e donne nella nuova puntata del trono classico. Quello della corteggiatrice sarà un addio definitivo? Dopo la scorsa puntata nel corso della quale Cecilia ha espresso la propria delusione nei confronti di Carlo che ha baciato Marianna, la Zagarrigo si aspettava di poter andare in esterna con il tronista per un chiarimento. Qualcosa, però, ha spinto Carlo a lasciare in panchina Cecilia. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, dopo la scorsa puntata, Carlo aveva raggiunto Cecilia in camerino. Un autore, infatti, gli aveva detto che Cecilia Zagarrigo stava piangendo. Arrivato in camerino, però, Carlo nota che Cecilia aveva già superato tutto, ma che alla sua vista, era tornata ad enfatizzare la situazione al punto che il tronista, infastidito da tale atteggiamento, nella puntata odierna, ammetterà di considerarla falsa e teatrale. Oggi, tra Carlo e Cecilia andrà così in scena l’ennesima discussione che si concluderà con un’amara decisione della Zagarrigo.

CECILIA ZAGARRIGO LASCIA UOMINI E DONNE DOPO LA LITE CON CARLO PIETROPOLI

Nella nuova puntata del trono classico, come svela il Vicolo delle News, Cecilia Zagarrigo punterà il dito contro Carlo Pietropoli non riuscendo a capire come abbia potuto metterla da parte dopo quello che gli ha dimostrato in sette esterne. Carlo replica duramente, ma nonostante la presa di posizione del tronista, Cecilia resterà al suo posto scatenando la reazione di Gianni Sperti e di Lorenzo Riccardi. I due opinionisti, infatti, conoscendo il suo atteggiamento, spiegheranno che si sarebbero aspèettati una diversa reazione da parte sua. Cecilia, nervosa e quasi vicino alle lacrime, si alzerà, saluterà Maria De Filippi e lascerà lo studio. Carlo, nonostante la forte presa di posizione della Zagarrigo, resterà al suo posto scegliendo di non seguirla.

