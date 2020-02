Uomini e donne/ Anticipazioni oggi, 3 febbraio: Cecilia Zagarrigo… (Trono Classico)

Sarà la volta buona per il trono classico di Uomini e donne? Sembra proprio di sì visto che dopo una settimana dedicata al trono over e solo il lunedì destinato ai giovani e, in particolare, alla presentazione di Daniele Dal Moro e l’arrivo delle sue corteggiatrice, oggi dovrebbero essere proprio lui, Sara e Carlo i protagonisti. Il fatto che il trono classico non riesca a portare a casa risultati soddisfacenti mette in crisi i piani alti di Canale5 che continuano a mandare in onda i senior che danno sempre soddisfazioni dopo dieci anni di onorato servizio. La settimana dovrebbe aprirsi proprio con il ritorno dei ragazzi e con Daniele Dal Moro seduto accanto a Carlo Pietropoli e la dolce Sara ma non sarà tutto bello e perfetto oggi, anzi. A causare una vera e propria bufera nello studio del programma sarà la bella Cecilia Zagarrigo etichettata come “troppo teatrale” nei suoi comportamenti e, quindi, falsa.

CARLO VS CECILIA, LA CORTEGGIATRICE LASCIA UOMINI E DONNE?

La corteggiatrice non ci sta e creerà scompiglio nella nuova puntata di Uomini e donne tanto da darsi alla fuga. Cosa farà Carlo la seguirà dopo averla lasciata in panchina o potrà fare a meno di lei nel futuro del suo percorso nel trono classico? Dall’altra lato abbiamo Daniele Dal Moro che tornerà in studio dopo le sue prime esterne e avrà modo di confrontarsi e dire la sua sulle ragazze che lo hanno conosciuto e con le quali ha deciso di uscire. Ciliegina sulla torta sarà Sara, alle sue ultime volte in tv prima dell’arrivo della combattiva Giovanna Abate che già annuncia scintille e “ratto di corteggiatori”. Pronti per questa nuova settimana insieme?

© RIPRODUZIONE RISERVATA