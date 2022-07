Cecilia Zagarrigo mamma: “Sono in ospedale”/ Parto imminente per l’ex Uomini e Donne

Cecilia Zagarrigo vicina al parto

La famiglia di Uomini e Donne si sta per allargare nuovamente. Dopo la nascita del secondo figlio dell’ex tronista Rossella Intellicato, presto, potrebbe nascere la piccola Mia, prima figlia dell’ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo che, dopo aver provato più volte a trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi, l’ha trovato Moreno Casamassima, una persona che fa parte della sua vita da sette anni, ma con il quale l’amore è sbocciato solo recentemente fino alla scoperta di aspettare una bambina. La gravidanza della Zagarrigo è ormai giunta al termine e, dopo essere stata assente dai social per alcune ore, Cecilia ha condiviso una storia annunciando di essere in ospedale.

“Ciao amiche, Mia non è ancora nata ma io sono ricoverata in ospedale. Per il momento tutto procede. Spero di risentirvi presto insieme a lei. Grazie per i mille messaggi”, ha scritto condividendo una foto in cui mostra il braccio con tutto ciò che serve per monitorare la situazione.

Cecilia Zagarrigo, l’ultimo messaggio prima del ricovero in ospedale

Prima di annunciare la propria presenza in ospedale, Cecilia Zagarrigo, tre giorni fa, aveva pubblicato una foto su Instagram mostrando il pancione e annunciando di non vedere l’ora di conoscere e stringere tra le sue braccia la sua bambina. “Averti dentro di me è stata l’emozione più bella della mia vita. Ora però devi correre da noi…Forza Mia, siamo tutti in attesa di te!”, aveva scritto.

Tra qualche ora, dunque, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe tornare sui social con la piccola Mia, il frutto del suo amore con Moreno Casamassima con cui sta vivendo l’avventura che le cambierà per sempre la vita.

