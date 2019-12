Cecilia Zagarrigo/ Uomini e Donne, Carlo Pietropoli è già pazzo di lei…

Cecilia Zagarrigo è tornata a Uomini e Donne e stavolta con l’intenzione di lasciare lo studio del trono classico con un fidanzato. Dopo le precedenti esperienze che non le hanno regalato l’amore da favola che sognava, Cecilia ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco scendendo le scale per corteggiare Carlo Pietropoli che ha apprezzato l’arrivo dell’ex tentatrice di Temptation Island Vip. Bellissima e con tanta voglia d’innamorarsi, Cecilia è tornata con tanti buoni propositi e, per il momento sembra sia tra le preferite del tronista che ha già dimostrato di avere gusti difficili mandando a casa tante ragazze bellissime. Cecilia, però, sembra aver già fatto breccia nel cuore del tronista conquistando le sue attenzioni e, nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, il tronista si sbilancerà leggermente nei confronti della Zagarrigo.

CECILIA ZAGARRIGO E CARLO PIETROPOLI PRESTO UNA COPPIA?

Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli diventeranno una nuova coppia di Uomini e Donne? Il percorso di Carlo sul trono è appena cominciato, ma con Cecilia sembra sia nato subito un feeling speciale. Nella puntata odierna del trono classico, infatti, Maria De Filippi trasmetterà l’esterna di Carlo e di Cecilia in cui i due saranno molto vicini. Come anticipa il Vicolo delle News, l’atmosfera tra il tronista e la corteggiatrice sarà abbastanza intrigante. L’argomento, poi, si sposterà sulle precedenti esperienze di Cecilia nel programma. Carlo ammetterà di non dare importanza al suo percorso passato e, soprattutto, al suo uso continuo di Instagram. Il feeling tra i due, dunque, aumenterà? Per il momento, l’attrazione tra Carlo e Cecilia è evidente: il rapporto si evolverà o anche stavolta la Zagarrigo non riuscirà a trovare quello che cerca?

