Celine Dion, le sue condizioni di salute sono peggiorate?/ “Potrebbe non cantare più in pubblico…”

Celine Dion, fan in apprensione dopo le ultime notizie sulle sue condizioni di salute

Una delle icone indiscusse della musica internazionale sta tenendo in forte apprensione milioni di fan. Si tratta di Celine Dion, alle prese con un peggioramento della sindrome della persona rigida di cui soffre da diverso tempo. Come riporta Il Fatto Quotidiano, sulla questione di salute sono emersi scenari sconcertanti per gli appassionati che potrebbero perdere per sempre la possibilità di assistere ad un evento live della cantante.

Il sito del quotidiano rivela come una delle possibilità per Celine Dion, in virtù di un peggioramento delle sue condizioni di salute, sarebbe quella di non poter cantare mai più in pubblico. L’indiscrezione sulla scelta drastica sarebbe stata riportata da RadarOnline.com e fa eco alla notizia di qualche settimana fa riferita alla cancellazione del tour con il quale la cantante era impegnata. Sempre il portale – spiega Il Fatto Quotidiano – avrebbe argomentato sulla questione spiegando come il peggioramento della sindrome della persona rigida avrebbe reso difficile per Celine Dion anche l’azione del canto.

Nel merito del peggioramento delle condizioni di salute di Celine Dion, a compromettere la possibilità di vederla cantare nuovamente in live sarebbero alcuni effetti dovuti alla sindrome di cui soffre. Nello specifico – riporta il sito – gli spasmi e la condizione non più stabile della postura sarebbero gli ostacoli principali per la voce di My Heart Will Go On. La preoccupazione sulle condizioni di Celine Dion è stata di recente palesata anche dalla sorella, Claudette, in un’intervista rilasciata al Le Journal de Montreal.

“Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante”, queste le parole di Claudette – sorella di Celine Dion – in una recente intervista riportata da Il Fatto Quotidiano. La cantante è affetta da una patologia piuttosto rara: la sindrome della persona rigida. Come spiega il portale, la malattia in questione colpisce circa una persona su un milione e ciò implica anche una minore disponibilità di cure e terapie curative. Inutile sottolineare come la speranza di tutti, appassionati e non, è che Celine Dion torni presto ad emozionare tutti con la sua voce riuscendo a vincere la sfida valida per la sua salute.











