Céline Dion, le sue condizioni preoccupano/ “Preghiamo per il miracolo…”

Céline Dion é affetta dalla sindrome della persona rigida

Non c’é nulla da fare, se non sperare in una miracolosa cura per la guarigione, ed é il caso di Céline Dion, affetta dalla sindrome della persona rigida. La cantante di fama internazionale si é vista costretta a cancellare i suoi impegni che l’avrebbero vista esibirsi live nel 2023, il che é causato proprio dalla condizione rara che la vede vittima di spasmi.

E c’è ben poco da fare per alleviare la sua pena, nonostante lei si dica privilegiata perché star di fama mondiale e per agiatezza. A parlare è la sorella maggiore di Céline Dion, Claudette Dion, che in un’intervista al magazine canadese ‘Hello’ condivide tutto il dolore nutrito dalla sua famiglia, lei inclusa, e dalla artista sua familiare per le pene a cui la cantante deve fare fronte all’ordine del giorno. La sindrome che genera il male dell’artista é quella rara, della persona rigida. Trattasi di una neuropatia periferica che da almeno un anno costringe Céline alla inattività, estromessa da tutti i possibili progetti sul palcoscenico, per effetto degli spasmi.

“E’ una malattia di cui si sa poco – fa sapere nel suo intervento rivelatorio, Claudette, sulla condizione che vive la sorella popstar-, gli spasmi sono impossibili da controllare. C’è poco da fare per aiutarla, per alleviare la sua pena. Possiamo solo incrociare le dita e sperare che la ricerca porti ad una cura per questa orribile malattia”.

Chiaramente la familiare intervistata unitamente ai vicini e ai fan di Céline pregano affinché avvenga il miracolo e la popstar Dion non si darebbe per vinta, ma intenderebbe lottare, sospinta dalla fiamma della speran.za che possa trovarsi una cura alla sua malattia. Era stata la stessa artista Céline Dion, l’anno scorso, ad annunciare ai fan della sua malattia e in un video postato su Instagram, in cui non riusciva a non commuoversi, Céline annunciava la cancellazione dei live del suo Courage World Tour, inclusa una data prevista in Italia, al Lucca Summer Festival, poi dichiarava di essere affetta da una condizione rara.

Céline Dion costretta allo stop ed é lontana dalla musica

“Da tempo sono alle prese con problemi di salute ed è difficile per me affrontare queste difficoltà e parlare di ciò che mi sta succedendo – spiegava lo scorso dicembre, la popstar dalla voce profonda -. Recentemente mi è stato diagnosticato un raro disordine neurologico chiamato ‘sindrome della persona rigida’, che colpisce una persona su un milione”. E nell’intervento rivelatorio, poi, Céline Dion non nascondeva che il suo male le rende difficile servirsi delle corde vocali, che sono il mezzo che lei ha per esprimersi in tutta la sua autenticità e personalità. La malattia la tiene lontana dalla sua passione, ma la musica “E’ la cosa che amo di più”, sottolineava l’artista nello sfogo. Al momento i live per Céline Dion restano sospesi, fino ad aprile 2024.

