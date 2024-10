Tra gli ospiti di oggi domenica 20 ottobre di Verissimo troveremo Cesara Buonamici, la celebre giornalista e opinionista del Grande Fratello torna nel programma di Silvia Toffanin e non mancherà qualche battuta anche sulla vita privata. Da qualche anno Cesara ha ritrovato la felicità con Joshua Kalman, il marito con il quale per qualche anno ha dovuto fare la spola tra l’Italia e Tel Aviv:

“Ci siamo incontrati sette anni fa e non ci siamo più lasciati, lui allora viveva a Tel Aviv, per quattro anni siamo andati avanti e indietro, lui mi ha fatto un grande regalo a venire in Italia” le parole di Cesara intervenuta proprio a Verissimo nelle scorse settimane dove non ha risparmiato qualche battuta personale proprio sul marito con il quale ha incontrato la serenità.

Cesara Buonamici e il matrimonio con il marito Joshua Kalman: “Un modo per ricominciare”

Convolare a nozze per Cesara Buonamici e Joshua Kalman si è rivelata la scelta più giusta per suggellare un amore che non attendeva altro che il passo decisivo. “E’ stato un modo per ricominciare” ha svelato Cesara parlando a Verissimo da Silvia Toffanin su Canale Cinque.

Joshua Kalman ha 72 anni, lavora come medico ed è di origini israeliane, il matrimonio con Cesara è stato celebrato a Fiesole, paese natale della giornalista e conduttrice del TG5, la coppia non ha figli e vive felicemente a Roma, anche se molto spesso Cesara fa ritorno nella sua Fiesole. “Joshua mi porta ancora il caffè ogni mattina, siamo allegri, a volte un po’ arrabbiati, mi ha reso una donna migliore, mi ha aperto un mondo” ha raccontato la giornalista riguardo allo speciale legame con il marito, che l’ha arricchita dal punto di vista della religione, visto che i due praticano due credo diversi.

