CHI E’ JOSHUA KALMAN? LE ORIGINI EBRAICHE E L’IMPEGNO PER…

Chi è Joshua Kalman, marito di Cesara Buonamici? Oggi pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, farà parte del talk show in onda su Canale 5 anche Cesara Buonamici, pronta a tornare protagonista nella nuova edizione del “Grande Fratello”. E in attesa che uno dei volti storici dei telegiornali delle reti Mediaset, e da qualche tempo pure apprezzata opinionista, racconti qualcosa di più a Silvia Toffanin su questa esperienza e le novità che ci dobbiamo attendere, possiamo scoprire chi è Joshua Kalman e qualcosa di più sulla sua dolce metà, l’uomo che è al suo fianco oramai da quasi ventisei anni e che tuttavia l’ha portata all’altare solo di recente.

Per scoprire chi è Joshua Kalman e qualcosa sul rapporto che lo lega a Cesara Buonamici dobbiamo affidarci infatti alle (non certo numerose) interviste in cui la giornalista televisiva ha parlato del compagno, mostrando come la coppia abbia sempre vissuto questa relazione lontano dai riflettori e senza far parlare molto di sé, ancora meno sui social. Medico di origini israeliane e classe 1951 (ha 73 anni ed è più grande della moglie), Joshua Kalman vive oramai da tempo in quel di Roma assieme alla giornalista e la loro storia d’amore è cominciata nel 1998: figura poliedrica e impegnata non solo nel mondo della medicina, l’uomo proviene da una famiglia di medici ed è stato attivo anche in Italia, tra gli Anni Ottanta e Novanta, occupandosi anche di tradurre alcune opere letterarie come ad esempio “Il gelataio Tirelli” di Tamar Meir, storia di un “giusto tra le nazioni” che offrì in Ungheria rifugio a molti ebrei in fuga dalla follia nazista.

CESARA BUONAMICI, “MIO MARITO? UNA ROCCIA, LUI E’ IL MIO…”

Raccontando chi è Joshua Kalman non si può omettere ovviamente una parte importante della sua storia famigliare: infatti il medico israeliano ha proprio origini ungheresi da genitori ebrei, entrambi sopravvissuti all’Olocausto; da qui la scelta di fare da traduttore al bel libro di Tamar Meir e l’impegno in tal senso a tenere viva la memoria non solo della sua famiglia ma del dramma vissuto da milioni di persone. Parlando invece della loro sfera privata, come detto non conosciamo molto della relazione tra Cesara Buonamici e Joshua Kalman, eccetto il fatto che la coppia ha scelto di non avere figli e che i due hanno deciso di dirsi il tanto sospirato ‘sì’ solamente nel 2022, dopo ben ventiquattro anni di fidanzamento. Ma cos’ha portato la giornalista a fare il fatidico passo?

Nel raccontare la sua storia d’amore e rivelare al pubblico di “Verissimo” chi è Joshua Kalman, Cesara Buonamici aveva spiegato una volta che per tanti anni lei e il 73enne israeliano non si erano sposati, pur avendo cullato qualche volta l’idea: “Lui è il grande amore della mia vita, la mia roccia (…) Quando le cose funzionano ti sembra di non voler rompere l’incantesimo” aveva confessato in una occasione, salvo poi spiegare che a un certo punto era maturata in entrambi una nuova convinzione, capendo che era il momento giusto per i fiori d’arancio. “Joshua mi aveva chiesto di sposarlo la prima volta tempo fa, ma avevamo sempre rimandato. Poi, un giorno, mi ha riformulato la proposta sì e gli ho detto sì” aveva confessato, parlando di una scelta presa in breve tempo e delle nozze organizzate da lei stessa da provetta wedding planner nel maggio 2022.