Cesara Buonamici: “Perla Vatiero? Ruolo da contraltare al Grande Fratello 2023”/ “Giuseppe? Bacia tutte…”

Grande Fratello 2023, Cesara Buonamici si schiera con Perla e Greta

Mancano pochi minuti allo spalancarsi del sipario sulla 32a puntata del Grande Fratello 2023 e saranno certamente numerosi oltre che corposi gli argomenti da trattare nel corso della serata. Nel frattempo, da segnalare l’intervento di Cesara Buonamici a Pomeriggio Cinque nel consueto appuntamento con le anticipazioni del reality. L’opinionista – come riporta Biccy – ha toccato diversi argomenti che potrebbero vivacizzare la diretta di questa sera.

Francesco e Pasqualina, chi sono i genitori di Giuseppe Garibaldi/ Sorpresa speciale al Grande Fratello

Innanzitutto, Cesara Buonamici non poteva non esprimersi a proposito della rovente diatriba tra Perla Vatiero e Greta Rossetti da una parte e Stefano Miele dall’altra. L’opinionista del Grande Fratello 2023 si è detta vicina alle ragazze, seppur contraddicendo una realtà che riguarda le due concorrenti. “Il loro comportamento lo trovo molto bello; nonostante la situazione confusa tra le due è nata una solidarietà. Si sono dette: ‘Noi perchè non possiamo essere amiche?’…”.

Giuseppe Garibaldi compie 31 anni, è festa al Grande Fratello 2023/ Tra musica, torta e fuochi d'artificio...

Cesara Buonamici e il ‘nuovo’ binomio “Beatrice-Perla” al Grande Fratello 2023

Come riporta il portale, proprio sul discorso “amicizia” tra Perla Vatiero e Greta Rossetti ci sarebbe da fare una precisazione. La prima, proprio qualche giorno fa, avrebbe infatti confermato di non aver alcuna intenzione di avere questa tipologia di rapporto con la coinquilina. “Con Greta non potrei mai avere un’amicizia, se fuori c’è lei a una cena io magari nemmeno vengo…”. A proposito di Giuseppe Garibaldi – come riporta Biccy – Cesara Buonamici ha invece affermato: “E’ armato di una passione incontenibile e gli esce fuori da tutti i pori. Bacia tutte e fa ballare tutte…”.

Garibaldi: "Con Perla Vatiero nessuna malizia"/ Lei conferma, Mirko attacca Giuseppe: "Sta giocando!"

Proseguendo nel suo discorso su Giuseppe Garibaldi a Pomeriggio Cinque, Cesara Buonamici ha anche aggiunto: “Anche le concorrenti gli fanno i complimenti e dicono che lui è l’unico che invita a ballare”. Proiettando il suo discorso su Beatrice Luzzi, l’opinionista del Grande Fratello 2023 ha colto l’occasione per spendere ulteriori parole su Perla Vatiero. “Lei è rilevante, ma sta nascendo un ruolo da contraltare ed è quello di Perla… Si sono create delle fazioni”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA