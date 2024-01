Perla Vatiero contro Stefano Miele: “Lo rovino”/ Scontro di fuoco al Grande Fratello

Perla Vatiero contro Stefano Miele al Grande Fratello 2023

E’ sempre più evidente come tra Perla Vatiero e Stefano Miele non ci sia simpatia. Nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello, i due sono stati protagonisti di un durissimo scontro che ha portato l’ex fidanzata di Mirko Brunetti ad un duro sfogo. Dopo essersi scagliata contro Beatrice Luzzi, Perla ha puntato il dito anche contro Stefano Miele, reo di aver informato Monia La Ferrera del fatto che Perla “mi ha detto delle parolacce di notte” dopo averla sentita russare. Parole “non carine da dire ad alta voce“, che hanno fatto indisporre la Vatiero appena ha scoperto tutto quanto dalla ‘nemica amatissima’ Greta Rossetti.

Francesco e Pasqualina, chi sono i genitori di Giuseppe Garibaldi/ Sorpresa speciale al Grande Fratello

“Si è messa in mezzo anche Bea. Con me sbattono male, io non sono gli altri. (…) Pensa che mi metto a piangere per lei o mi faccio venire l’esaurimento qua dentro per lei?“, le parole di Perla a Greta. La Vatiero, poi, ha messo nel mirino proprio Stefano: “Ma io lo rovino, sì lo rovino domani. Io stavo esaurita, ma non ho mai detto brutte parole. Brutte parole vuol dire che io l’ho chiamata putta*a, capito? Non ho detto brutte cose a Monia. Se pensa di venire vicino a me e parlare così ha sbagliato soggetto. Con me non si azzarda. Gli do tempo due settimane di vita qui dentro, due”, ha sbottato.

Caterina Iuliano, chi è la mamma di Marco Maddaloni/ "Le ho chiesto scusa con una lettera..."

Perla Vatiero e il confronto con Stefano Miele

Dopo essersi lasciata andare ad uno sfogo, Perla Vatiero ha cercato un confronto proprio con Stefano Miele: “Tu stamattina ti sei alzato, aumentando un qualcosa nei confronti suoi… Amore, io sono cara e buona. Sono buona, sono una persona di cuore. Però, se tu mi metti parole in bocca che non esistono, quello no: con me sbatti contro un muro grande. (…) Parole brutte sono altre, amore mio. Non sono quelle che dico a me perché sono nervosa”, le parole di Perla.

“Tu non ci stai proprio. (…) Diamo un po’ di peso alle parole che si dicono. (…) Amore mio, io sono gentile, educata, rispettosa e quando parlo peso qualsiasi parola dico. (…) Non ti permettere mai più di dire che io ho detto brutte parole a Monia. (…) Tu, secondo me, non hai chiaro quello che io ho detto. (…) Io non mi smetto la mattina e vado a mettere zinzanna (zizzania, ndDM)”, ha aggiunto la Vatiero. “La percezione delle cose ce l’hai solo tu, tesoro sai tutto tu e sei brava tu”, la replica di Stefano.

Perla Vatiero in lacrime al Grande Fratello 2023 dopo una lite con Stefano Miele/ “Ha rovinato tutto!”

Perla contro Stefano: "Lo rovino. Gli do due settimane di vita qua dentro".#GrandeFratello pic.twitter.com/v9q4abIMiR — Roberto Mallò (@robymallo) January 23, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA