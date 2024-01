Cesara Buonamici spegne 67 candeline/ Vita e carriera della giornalista, dal Tg5 al Grande Fratello 2023

Cesara Buonamici compie 67 anni: i primi passi nel giornalismo sino al Tg5

Oggi, martedì 2 gennaio 2024, Cesara Buonamici spegne 67 candeline. La giornalista e conduttrice del Tg5, nata a Fiesole il 2 gennaio 1957, si è avvicinata sin da ragazza al mondo del giornalismo e dell’informazione. Nonostante il sogno di diventare medico e il conseguimento di una laurea in farmacia, ha avviato la sua carriera nel settore della comunicazione lavorando per un’emittente toscana, Tele Libera Firenze, alla fine degli anni ’70. A seguire, ha avviato una collaborazione con il quotidiano fiorentino La Città, per il quale ha scritto i suoi primi articoli.

Negli anni ’80 è poi andato in scena il passaggio nell’allora Fininvest, gruppo per il quale ha curato sin da subito alcune rubriche e programmi giornalistici. Sono stati anni di grande fermento per la sua carriera: dopo il debutto di Studio Aperto su Italia 1 al fianco di Emilio Fede, Cesara Buonamici è stata tra i fondatori, nel 1992, del Tg5, al fianco di Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cristina Parodi e Clemente Mimun. Inizialmente conduttrice del notiziario di Canale 5 dell’edizione delle 13.00, è stata successivamente promossa alla conduzione dell’edizione serale delle 20.00.

Cesara Buonamici: il Tg5, il Grande Fratello 2023 e la vita privata

Cesara Buonamici nel corso degli anni ha scalato le gerarchie nella redazione del Tg5, diventando nel 2018 vicedirettrice del notiziario. L’ultimo importante e prestigioso traguardo è arrivato nel novembre scorso, quando è stata nominata direttrice “ad personam” del Tg5 al fianco di Clemente Mimun. Notizia confermata dalla diretta interessata anche al Grande Fratello 2023, reality condotto da Alfonso Signorini di cui è diventata opinionista fissa a partire da settembre.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cesara Buonamici si è sposata nel 2022 con Joshua Kalman, medico di origini israeliane, dopo 25 anni di fidanzamento. In un’intervista rilasciata a Verissimo, la giornalista si era così espressa sul matrimonio: “Una scelta giusta rispetto a essere l’eterna fidanzata. Ci avevamo pensato tante volte in allegria, ma un bel giorno abbiamo detto che forse era arrivato il momento giusto per sposarci”.

