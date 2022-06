Cesare Cremonini, Concerto San Siro Milano 13 giugno 2022/ Scaletta, orari e info

Cesare Cremonini, Concerto Stadio San Siro Milano: scaletta e orari

Cesare Cremonini si esibirà questa sera allo Stadio San Siro a Milano. Il concerto è andato sold out in poche dalla messa in vendita dei biglietti. Cesare Cremonini ha inaugurato il tour nella tappa del 9 giugno a Lignano Sabbiadoro. Il popolare cantante eseguirà i brani più famosi del suo repertorio con un sguardo anche al passato e in particolare alla carriera con i Lunapop. La scaletta del concerto è la seguente: Cercando Camilla, La ragazza del futuro, PadreMadre, Il comico (Sai che risate), La nuova stella di Broadway, Logico #1,Grey Goose, Qualcosa di grande, Chimica, Colibrì, Buon viaggio (Share The Love), Lost in the Weekend, Mondo, Stella di mare, MoonWalk, Vieni a vedere perché, Delfini, Chiamala felicità, Ciao, 50 Special, Marmellata #25, Poetica, Nessuno vuole essere Robin, Al telefono e Un giorno migliore. Il Cremonini Stadi Our 2022 riporta sul palco il cantautore bolognese a distanza di due anni di stop dagli eventi dal vivo a causa del prolungarsi dell’emergenza sanitaria.

Secondo alcune indiscrezioni, Cesare Cremonini dovrebbe omaggiare sul palco il cantautore Lucio Dalla anche se al momento non c’è stata alcuna conferma. L’inizio dello show è invece previsto per le ore 20:45 su un palcoscenico che sarà largo oltre 65 metri, profondo e alto più di 20.

Cesare Cremonini e l’omaggio a Lucio Dalla

Nel corso della prima tappa del tour Cesare Cremonini ha voluto omaggiare Lucio Dalla con il brano Stella di mare. Il pezzo è l’unica cover in una scaletta composta da 25 pezzi. Altra sorpresa, seppur relativa, visto che l’idea risale al tour precedente, è la presenza in video di Jovanotti nel duetto di “Mondo”. Annunciato come bis, oltre a “Un giorno migliore”, c’è “Al telefono”. Apertura con “La ragazza del futuro” cui seguono “PadreMadre”, “Il comico (Sai che risate)”, “La nuova stella di Broadway”, “Chimica” e “Colibrì”.

Prima di partire per il tour, Cesare Cremonini aveva scritto un post sui social: “La quantità di musica creata e le sorprese che ho immaginato sono il risultato dell’energia accumulata in questo tempo. Ora la mia mente, come il mio fisico, sta per ritrovare la sua dimensione ideale: il palcoscenico. Mercoledì inizieranno le prove generali dello show sul palco di #CremoniniSTADI2022, che cresce ogni giorno. Un progetto ipnotico, coraggioso, e universale che possa contenere questa fiaba musicale. Si parte con la data zero il 9 giugno allo stadio Teghil di Lignano, poi tutto d’un fiato fino alla prima di San Siro, Milano. Dopo non ci fermiamo più fino al 2 luglio per il grande concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. È una tela bianca questa estate. Ci si può entrare dentro come in un sogno”. Il tour si chiama STADI 2022 ed è tra i più attesi della stagione: otto date nei più importanti stadi italiani.

