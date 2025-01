Non solo uno dei cantautori di maggior successo degli ultimi anni, Cesare Cremonini è stato anche l’ex di Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto noto del Tg1. Un grande amore quello nato tra i due che sono stati legati per circa un anno e mezzo fino alla notizia della loro separazione avvenuta in religioso silenzio. A confermare la fine dell’amore è stato il settimanale Chi che ha pubblicato la notizia, anche se la coppia era in crisi già da tempo anche se non è dato sapere i motivi e la cause che avrebbero causato la rottura. Tutto tace quindi sulla fine della storia d’amore tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti essendo entrambi molto riservati e discreti per quanto concerne la vita sentimentale e privata.

Anche se non sono più una coppia, i due continuano a seguirsi a vicenda su Instagram, un dettaglio che potrebbe far pensare che la separazione è avvenuta di comune accordo e con serenità. La relazione tra i due è iniziata alla fine del 2022 e galeotta è stata una intervista che Cremonini ha rilasciato proprio il Tg1.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti: dal primo incontro al Tg1 alla separazione

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti hanno così approfondito la conoscenza iniziando una relazione che hanno vissuto in segreto lontano dalle luci del mondo dello spettacolo e del gossip. Durante l’estate del 2022 sono usciti alla scoperto confermando il loro amore con tanto di foto pubblicata sui social fino alla notizia della fine della relazione. Secondo alcuni a prendere questa decisione sarebbe stata la giornalista stanca dei tradimenti del musicista. Sarà davvero così?

Intanto Cesare Cremonini ha iniziato il nuovo anno col botto con l’uscita del nuovo disco di inediti “Alaska baby” lanciato dalla super hit “Ora che non ho più te”. In tanti hanno letto nelle parole di questa canzone una velata dedica alla ex Giorgia e del resto non sarebbe la prima volta visto che già in passato il cantautore ha usato proprio la musica per raccontare la sua vita privata. Come dimenicare il brano “Giovane stupida” dedicata alla ex Martina con cui ha vissuto una passionale storia d’amore nonostante la differenza d’età.

