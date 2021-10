Cesare Rodighiero, Moris Ergas, Ottavio De Lollis, ex Sandra Milo/ Lei: “ho un amore”

Cesare Rodighiero, Moris Ergas, Ottavio De Lollis sono tutti ex mariti di Sandra Milo. Una vita sentimentale controversa e travagliata quella dell’attrice italiana, musa di Federico Fellini e non solo. Il primo matrimonio per Sandra arriva quando ha poco più di 15 anni: si sposa col marchese Cesare Rodighiero, ma il loro amore naufraga dopo appena 21 giorni. Diversamente sono andate le cose con il produttore greco Moris Ergas; una storia d’amore durata undici anni e suggellata anche dalla nascita della prima figlia Deborah. Successivamente la Milo si è legata a Ottavio De Lollis, padre dei suoi due figli Ciro e Azzurra. Proprio la nascita dei due figli spinse l’attrice a ritirarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia.

Con Ottavio De Lollis però le cose non vanno meglio. “Mi ha lasciato sola con tre figli da crescere. Oggi non so neanche dove abita” – ha raccontato l’attrice dell’ex marito con cui non ha più alcun rapporto.

Proprio Sandra Milo parlando dell’ex marito Ottavio De Lollis ha confessato di aver cresciuto da sola i suoi figli che hanno dovuto fare a meno di un papà. “È difficile parlare di queste cose. Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere. Per fortuna ho tanti amici che mi sono stati vicini” – ha rivelato la Milo a Vieni da Me precisando – “non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità”.

Oggi all’età di 86 anni Sandra Milo non ha alcuna intenzione di rinunciare all’amore. Anzi l’attrice ha rivelato di essere innamorata di un nuovo uomo: “in questo periodo sono molto serena. Ho un nuovo amore, una amicizia amorosa direi, siamo nella fase del corteggiamento, come quando si è ragazzi. Ci si corteggia, ma per il sesso si aspetta. Si riscoprono molte cose. Come il gusto di sentirsi belli”.

