Cesare San Mauro, fidanzato Angela Melillo/ Sorrisi e abbracci sui social, ma…

Angela Melillo perderà la sfida al televoto con Akash Kumar? Per scoprirlo sarà necessario aspettare il risultato che sarà annunciato da Ilary Blasi durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Qualora l’avventura della showgirl dovesse finire, in Italia, ad attenderla, oltre alla figlia Mia, nata dal matrimonio finito con Ezio Bastianelli, ritroverebbe il compagno Cesare San Mauro. Accanto all’avvocato, la showgirl ha ritrovato nuovamente il sorriso e la voglia d’amare. Della storia che la Melillo vive con Cesare non ci sono dettagli. Tuttavia, durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ha salutato sia Mia che Cesare e, di fronte al nome, una curiosa Ilary Blasi ha provato a capire chi fosse. “Chi è Cesare? Il tuo compagno?”, ha chiesto la conduttrice. “Sì, è il mio fidanzato”, ha confermato la Melillo che, sul proprio profilo instagram, evita di pubblicare foto di coppia. In compenso, però, sul profilo di Cesare è possibile trovare qualche foto in cui sono insieme.

CESARE SAN MAURO E ANGELA MELILLO, UN AMORE RISERVATO

Molto riservata, Angela Melillo preferisce non parlare della propria vita privata. Della sua storia con Cesare San Mauro, infatti, si hanno pochissimi dettagli e anche sull’Isola dei famosi 2021 non ne ha ancora parlato. Tuttavia, sul profilo Instagram di Cesare San Mauro è possibile trovare qualche foto di coppia in cui, elegantissimi, si abbracciano. L’ultima foto di coppia pubblicata dal compagno di Angela Melillo risale allo scorso 31 dicembre. Per augursi buon anno ad amici e conoscenti, Cesare San Mauro ha scelto una foto in cui si concede un brindisi con la showgirl, entrambi elegantissimi.

