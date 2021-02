“Cessione Inter, colloqui in corso”/ CFO Williams: “Ipotesi nuovi soci, ingaggi alti”

Non si placano le voci sulla possibile cessione dell’Inter. Come vi abbiamo raccontato, Suning ha portato avanti una trattativa con il fondo BC Partners, contrattazione in stallo al momento, e negli ultimi giorni si è parlato molto dell’ipotesi di nuovi soci. Degli aggiornamenti degni di nota arrivano da Tim Williams, CFO dimissionario del Biscione, e dalle sue parole in una conference call con gli investitori per Inter Media Communication…

Tim Williams ha fatto il punto della situazione sul momento di difficoltà che sta vivendo la compagine meneghina, evidenziando che la società sta facendo i conti con le problematiche legate alla pandemia, basti pensare all’assenza di pubblico che perdura da ormai un anno. «Speriamo che la fine di questo periodo sia vicino», le parole del CFO riportate da Calcio e finanza, ricordando le grandi perdite in termini economici collegate alla chiusura degli impianti.

“CESSIONE INTER, COLLOQUI IN CORSO”

«L’impatto della pandemia si vede anche nella depressione dell’intero settore economico», ha sottolineato Tim Williams, che si è poi soffermato sull’elevato monte ingaggi di casa Inter. Il CFO nerazzurro ha ammesso: «Nella norma avremmo potuto cogliere l’opportunità per abbassare il monte ingaggi, oltre a vendere giocatori per ottenere denaro aggiuntivo, ma quest’anno la situazione è più complicata. Nonostante siamo stati capaci di migliorare la squadra con prestiti e trasferimenti a parametro zero, attualmente il nostro livello di ingaggi è leggermente sopra a quello che vorremmo». Williams è tornato sul rinvio dei pagamenti degli stipendi dei calciatori, sancito ovviamente in accordo con le parti in causa, mentre le ipotesi di cessione dell’Inter non sono più una sorpresa. Williams ha aggiunto infatti che Suning ha nominato alcuni consulenti chiave in Asia per trovare nuovi partner «che si tratti di un’iniezione di equity o altro» e in tal senso «i colloqui rimangono in corso».



