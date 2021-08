Chaka Traore al Milan/ Calciomercato news: accordo col Parma, domani la firma

Chaka Traore sta per diventare un giocatore del Milan. La dirigenza rossonera ha, infatti, chiuso la trattativa con il Parma per l’acquisto del giovane calciatore, che domani a Milano metterà la sua firma sul contratto che lo legherà alla società di via Aldo Rossi. Al Parma andranno 600mila euro più bonus, oltre ad una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. A confermarlo è Milanews, secondo cui il Milan – molto attentato ai giovani in chiave calciomercato – sta per piazzare un colpo importante in prospettiva. L’esterno d’attacco ha giocato da protagonista nel Parma Primavera, ma ha fatto già il suo esordio nella prima squadra con D’Aversa. Fu il primo 2004 a debuttare in Serie A.

Ora il grande salto nel Milan, contro cui ha disputato 16 minuti in tutti e che tra l’altro sarà stasera in campo contro il Cagliari. Ma il calciatore ivoriano in Serie A ha giocato anche contro Sampdoria e Lazio. Quella di Chaka Traore è una storia molto particolare. A Parma è arrivato in una comunità a causa di un procuratore che gli cambiò cognome sui documenti.

CHAKA TRAORE AL MILAN: CHI È

Il Parma capì di avere tra le mani un talento, infatti nella scorsa stagione venne inserito come sottoetà nel Campionato Primavera 2, segnando 11 gol e regalando 5 assist. Chi è Chaka Traore? Si tratta di un esterno di sinistra d’attacco che è molto rapido e a cui piace rientrare sul piede destro, che è quello forte. Tenendo conto della sua giovane età, è considerato un giocatore di personalità, perché non teme mai di rischiare la giocata. Inoltre, è molto bravo nello stretto ed è dotato di un buon tiro. Chaka Traore, che ha giocato soprattutto come ala sinistra, ha collezionato 21 presenze nella scorsa stagione. Invece nel campionato Primavera ha segnato 9 gol, due con la maglia azzurra Under 18, con una sola presenza. Originario della Costa d’Avorio, il talentuoso giocatore del Parma, che ha fatto il suo esordio proprio col Milan il 10 aprile, sta per legare il suo futuro proprio al club rossonero.

