Milano, maxi incendio in via Antonini: video/ Grattacielo 15 piani divorato da fiamme

Un spaventoso maxi incendio è divampato oggi a Milano, in via Giacomo Antonini, travolgendo un intero grattacielo di 15 piani completamente divorato da fiamme e fumo. Le immagini choc che arrivano dal web sono drammatiche: fumo nero e fiamme avvolgono l’intero edificio dopo l’allarme scattato questa domenica pomeriggio intorno alle 17.30. A causa del vasto incendio si è elevata in cielo una alta e fitta colonna di fumo ben visibile anche da molte zone del capoluogo lombardo. Sul posto sono al lavoro già diverse squadre dei vigili del fuoco e diverse ambulanze del 118 e automediche.

Eutanasia, medico Welby “dovere morale portare morte paziente”/ “Chiesa resti dietro”

Al momento non si conosce ancora l’eventuale bilancio di feriti o persone intossicate. Sul posto sono giunti anche gli uomini di polizia locale e polizia di Stato che stanno seguendo da vicino l’evolversi del grave incendio. Come spiega MilanoToday, ai vigili del fuoco nell’ultimo ora sono giunte decine di chiamate così come al 118.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY/ Estrazione di oggi 29 agosto 2021: scopri la cinquina

Milano, maxi incendio grattacielo via Antonini: cause ancora estranee

Secondo gli ultimi aggiornamenti che giungono dal quotidiano Il Giorno, l’incendio avrebbe interessato due civici, esattamente il numero 32 e 34 di via Antonini a Milano dove abitano, da quanto si apprende, circa 70 famiglie (ma il numero esatto delle persone presenti nel palazzo è ancora incerto). Uno degli edifici interessati è un grosso grattacielo di 15 piani oggetto delle immagini che ora circolano sui social. Le cause che avrebbero portato al maxi incendio sono ancora sconosciute ma proprio a causa dell’ampia colonna di fumo visibili anche da chilometri di distanza in tanti residenti della zona hanno lanciato l’allarme.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 29 AGOSTO/ Min Salute: 37 morti, 5959 casi, +14 terapie

Mentre i vigili del fuoco sono impegnati sul posto al fine di domare le fiamme, stando a quanto reso noto da Sky Tg24 il rogo si sarebbe propagato molto probabilmente dall’ultimo piano del grattacielo di 15 piani e questo avrebbe portato a far crollare le vetrate della facciata generando una vistosa colonna di fumo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA