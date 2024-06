Champions League, nessuna italiana in chiaro in Tv/ Un solo big match estero gratis a turno (20 giugno 2024)

CHAMPIONS LEAGUE, LE ITALIANE SARANNO TRASMESSE SOLO A PAGAMENTO

La nuova Champions League non avrà partite delle squadre italiane in chiaro. La decisione è stata presa direttamente da Sky che ha annunciato questa decisione che dunque obbliga gli amanti del calcio nostrano, se hanno intenzione di assistere ai match dell’ex Coppa dei Campioni delle squadre di Serie A, ad abbonarsi alla pay-tv di Comcast.

In sostanza non verranno trasmesse mai in chiaro le partite di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna in Champions League bensì solamente la miglior partita tra squadre estere per ogni turno sarà accessibile a tutti. Dunque il martedì o il mercoledì, Tv8 avrà l’onore di trasmettere il big match di giornata, ad eccezione per la sfida in esclusiva su Prime Video ovvero ogni mercoledì.

CHAMPIONS LEAGUE, PERCHÉ SU TV8 E NON SU MEDIASET?

Questa scelta è stata fatta per premiare i propri abbonati, in modo tale che solo chi avrà sottoscritto un abbonamento con Sky o in streaming su Now potrà vedere le gesta dei club italiani in Champions League. E per l’Europa League? Il discorso è il medesimo: Roma e Lazio potranno essere seguite solamente a pagamento, nulla in chiaro.

Per chi si stesse chiedendo perché su Tv8 e non su Mediaset, il motivo è semplice: l’impero televisivo di Cologno Monzese non ha più intenzione a queste condizioni di trasmettere in chiaro la Coppa dalle grandi orecchie e dunque tutto è andato in mano a Sky, che ha optato pre dare l’esclusiva alla maggior parte delle gare.

