Chanel Totti in studio all’Isola per supportare Ilary Blasi/ Non poteva mancare il fidanzato Cristian!

Chanel Totti presente alla finale dell’Isola per mamma Ilary Blasi

Ieri sera è stata una serata molto speciale per Ilary Blasi, che ha condotto la finale dell’Isola dei Famosi 2023. A supportarla, però, c’era sua figlia Chanel Totti in compagnia della sua dolce metà Cristian Babalus. Esattamente come il fratello, la giovane figlia della conduttrice è stata ripresa al fianco del fidanzato.

La relazione tra Chanel Totti e Cristian è stata da subito molto discussa. Lui, padre di un bambino nato da una precedente relazione, è stato accusato dalla ex compagna di tradimento proprio con la figlia di Ilary Blasi. La tik toker ha poi accusato Chanel di sapere che lui fosse impegnato, ma di aver ignorato la cosa senza preoccuparsene. In ogni caso, i due sembrano davvero molto affiatati insieme.

Ilary Blasi ha appena concluso la conduzione dell’Isola dei Famosi 2023, annunciando il vincitore: Marco Mazzoli. In molti sono già curiosi di sapere se la conduttrice sarà al timone del reality show anche il prossimo anno.

Ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni Ilary Blasi dichiara: “Quando ho iniziato, non sentivo L’Isola dei Famosi come un mio programma: era molto diverso da ciò che facevo prima. Ma ora mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia. Ho notato una differenza rispetto al primo anno: quando presenti un programma del genere, sei così immersa nelle cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco…” ha dichiarato la conduttrice per poi svelare il suo futuro all‘Isola dei Famosi: “No, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti!”.

