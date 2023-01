Chanel Totti, messaggio criptico sui social: “Stica*i”/ Rivolto agli haters o ai continui gossip sui genitori

Chanel Totti silenzia critiche, haters e gossip continui? La reazione social

I social sono spesso vetrina delle nostre riflessioni e dei nostri pensieri che, anche se non raccontati approfonditamente attraverso lunghi messaggi, possono essere sintetizzati in poche, semplici parole. Ne sa qualcosa Chanel Totti, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che da mesi ormai è tempestata di gossip e rumors continui sulla chiacchierata separazione dei genitori. La ragazza vorrebbe per quanto possibile rimanerne fuori, e anche una Instagram story condivisa sul proprio profilo sembra confermare questa intenzione.

Pupo preoccupato da Francesco Totti/ “Anni fa giocai con lui ad un torneo di poker…"

Sui social, sui cui è spesso attiva e su cui vanta numerosissimi followers, Chanel Totti ha condiviso una story nelle ultime ore con un messaggio criptico, che apre numerosi scenari: “Mood: stica*i“. Non ci è ovviamente dato sapere a chi sia rivolto questo messaggio, se agli haters che quotidianamente la inondano di critiche e rimproveri sui social o ai continui gossip che ormai circolano su mamma Ilary, papà Francesco e la nuova fidanzata di lui Noemi Bocchi.

Mario Caucci, ex marito Noemi Bocchi "Lei è furba…"/ "Totti ha sfasciato la famiglia"

Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi: gli ultimi aggiornamenti

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi risale al luglio dello scorso anno, eppure continua ancora a far parlare di sé. Dalla scorsa estate ne è passato di tempo ed entrambi hanno ripreso in mano la propria vita, ripartendo da zero e con nuove certezze. La conduttrice Mediaset, al centro dei rumors per il nuovo presunto fidanzato Bastian, tornerà presto alla conduzione de L’Isola dei Famosi a partire dal prossimo aprile. Francesco Totti, invece, vive la sua storia d’amore al fianco di Noemi Bocchi con la quale starebbe progettando un futuro ricco di progetti.

Totti, Rolex venduti a Montecarlo "Non so di chi c*zzo siano"/ Amico: "Lui è onesto"

Negli ultimi giorni si sono intensificati i rumors sulla coppia, tra l’ipotesi di allargare la famiglia sino alla tentazione matrimonio per suggellare il proprio amore. Tuttavia a minare la coppia negli ultimi giorni sono state le dichiarazioni dell’ex marito di Noemi Bocchi, Mario Caucci, che a Non è l’Arena non le ha risparmiato critiche. Il clima sulle questioni amorose dell’ex Capitano della Roma si surriscalda sempre più, nonostante il tentativo di rimanere il più possibile lontano dai gossip.













© RIPRODUZIONE RISERVATA