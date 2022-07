Chanel Totti verso il Collegio?/ La figlia di Ilary Blasi pubblica un video e…

Chanel Totti allieva della nuova edizione de Il Collegio?

Il Collegio, il docu-reality trasmesso da Raidue, tornerà presto in onda con la nuova edizione. Le riprese sono cominciate nel Collegio di Anagni e, secondo alcune indiscrezioni, tra i 20 protagonisti, ci sarebbe dovuta essere anche Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, protagonisti indiscussi del gossip dopo l’annuncio della fine del matrimonio. A scatenare i rumors su una presunta partecipazione al reality di Chanel Totti, come fa sapere il portale Webboh, sarebbero stati due video con i 20 partecipanti de Il Collegio.

Come si legge su Webboh, inoltre, alcuni giorni fa, il l sito web Anagni, ha diffuso una foto con i 20 protagonisti del Collegio pronti a varcare la porta del convitto. Secondo le ipotesi di alcune pagine web, tra i 20 protagonisti ci sarebbe dovuta essere anche la figlia di Ilary e di Totti che, tuttavia, con un video ha smentito tutto.

Chanel Totti: ecco perchè non ci sarà nella nuova edizione de Il Collegio

Le riprese della nuova edizione de Il Collegio, con la voce narrante di Nino Frassica al posto di Giancarlo Magalli, sono dunque cominciate e tra i protagonisti non ci sarà Chanel Totti che, nelle scorse ore, sul proprio profilo Tik Tok, ha pubblicato un video in cui è in aeroporto con la sorellina Isabel. Ilary Blasi, infatti, ha lasciato l’Italia partendo per la Tasmania insieme ai figli Christian, Chanel ed Isabel.

La conduttrice e i figli sono partiti dopo poco aver annunciato la fine del matrimonio con Francesco Totti e attualmente si trovano in Africa. Non si sa quanto durerà la vacanza, ma sicuramente Chanel non sarà tra gli allievi de Il Collegio.

