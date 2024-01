Charles Leclerc rinnova con la Ferrari/ “Il sogno è sempre il titolo con la Rossa” (oggi 25 gennaio 2024)

CHARLES LECLERC RINNOVA CON LA FERRARI, A CACCIA DEL MONDIALE DI FORMULA 1

Charles Leclerc e la Ferrari hanno rinnovato il contratto che sarebbe scaduto al termine di questa stagione, quindi il 31 dicembre 2024: l’avventura del monegasco e della Rossa di Formula 1 quindi continua, naturalmente con il grande obiettivo di riportare finalmente il Mondiale a Maranello. La Ferrari ha annunciato oggi, 25 gennaio 2024, il rinnovo dell’accordo con Charles Leclerc, all’inizio della stagione che sarebbe stata l’ultima dell’accordo quinquennale iniziato nel 2019, quando l’allora giovanissimo talento emergente Charles Leclerc fu blindato dall’allora team principal del Cavallino Rampante, Mattia Binotto. Anche il rinnovo è su base pluriennale, la Ferrari tuttavia non ha comunicato la durata del rinnovo, ma dovrebbe trattarsi della stessa durata e quindi fino al 2029.

Charles Leclerc ha quindi deciso di sposare il progetto di ristrutturazione che sta mettendo in atto l’attuale team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, con il quale aveva debuttato nella sua prima stagione iridata all’Alfa Romeo, quando il monegasco era il grande talento da “svezzare” in un team satellite della Ferrari. Sono stati anni difficili per Charles, che solamente nel 2022 ha potuto fare davvero un pensiero alla conquista del titolo iridato, sfumato però nella seconda parte della stagione quando divenne netto il dominio della Red Bull, che di fatto ha preso il posto della Mercedes come dominatrice della Formula 1. Ipotizzare però di vederlo al fianco di Max Verstappen era solo teoria, quindi cambiare non avrebbe dato vantaggi immediati: a questo punto la fedeltà e l’attaccamento di Charles Leclerc alla Ferrari hanno avuto la meglio, anche perché per entrare nella storia il modo migliore sarebbe riportare il titolo a Maranello.

CHARLES LECLERC RINNOVA CON LA FERRARI: LE DICHIARAZIONI

Naturalmente l’annuncio del rinnovo di contratto fra Charles Leclerc e la Ferrari è stato accompagnato dalle dichiarazioni delle parti nel comunicato ufficiale, leggiamo allora cosa ha dichiarato il pilota monegasco: “Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni. Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa. Questo team è la mia seconda famiglia, fin da quando sono entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2016 e insieme abbiamo lottato compatti nelle avversità e scritto pagine indimenticabili negli scorsi cinque anni”.

Naturalmente però un pilota vincente come Charles Leclerc non si accontenta, l’obiettivo per il futuro è chiarissimo: “Credo però che il meglio debba ancora venire e non vedo l’ora di iniziare questa stagione per cercare di far progredire ancora la squadra e metterci in condizione di essere competitivi ad ogni gara. Il mio sogno resta vincere il titolo con la Ferrari e sono sicuro che negli anni che ci attendono insieme sapremo toglierci delle belle soddisfazioni e dare ai tifosi qualcosa per cui gioire”. Molto soddisfatto anche Vasseur per il rinnovo con il suo pilota di punta: “Il legame di Charles con la Ferrari va oltre quello di un pilota con il suo team. Leclerc è parte della famiglia Ferrari da ormai otto anni, da prima che indossasse la tuta con il Cavallino Rampante. Di lui conosciamo la voglia incessante di superare i propri limiti e ne apprezziamo le grandi capacità di duellare e compiere sorpassi in gara. Siamo determinati a dare a Charles una vettura vincente e so che la sua decisione e il suo impegno saranno elementi che potranno fare la differenza per i traguardi che vogliamo raggiungere”.











