Charley Vezza, nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli?/ Ecco chi è: intanto Eros…

Charley Vezza sarebbe il nuovo, presunto fidanzato di Marica Pellegrinelli. Il condizionale è d’obbligo, ma secondo quanto scrive Alberto Dandolo sarebbe lui l’uomo destinato a prendere il posto di Eros Ramazzotti nella vita della bellissima modella. Il nome è sconosciuto al mondo del gossip, ma non a quello della moda. Charley Vezza, infatti, è un ricco rampollo piemontese, proprietario dello storico marchio “Gufram”. Nelle foto che pubblica sul suo profilo Instagram, Charley Vezza si presenta con capelli llunghi, barba incolta, sguardo furbetto e con una passione per tutto ciò che è bello. “Il ricchissimo rampollo Charley Vezza, proprietario del marchio ‘Gufram’, è il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli”, scrive Dandolo per Dagospia aggiungendo – “Per sviare in molti avevano messo in giro la voce che l’ormai ex signora Ramazzotti avesse una liaison con l’architetto Stefano Bellingardi…“. Dandolo appare sicuro della notizia al punto che, nel lanciare il gossip sul proprio profilo Instagram scrive: “Senza ‘SE’ e senza ‘MA’! Suerte chicos!”.

Charley Vezza, nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli? Eros Ramazzotti pensa alla musica

La notizia lanciata da Alberto Dandolo sul presunto flirt tra Charley Vezza e Marica Pellegrinelli apre un nuovo scenario sui motivi della fine del matrimonio tra la modella ed Eros Ramazzotti. Secondo quanto scritto dal settimanale Oggi sarebbe stata Marica a decidere di separarsi. “La gelosia di lui e il carattere intraprendente e indipendente di lei già da tempo infatti non erano più compatibili”, scrive Oggi. Dandolo, inoltre, parla di un nuovo uomo nella vita della Pellegrinelli che, pur essendo sempre attiva sui social, per il momento resta in silenzio. Chi, invece, continua a cantare è Eros Ramazzotti. Il cantautore, infatti, dopo aver diffuso un comunicato con cui, insieme alla Pellegrinelli ha annunciato la separazione, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Ieri sera, però, sul palco di Locarno, ha tirato fuori tutto l’amore per il proprio pubblico dando vita ad un concerto indimenticabile.





