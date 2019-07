EROS RAMAZZOTTI E MARICA PELLEGRINELLI SI SEPARANO / “Dieci anni meravigliosi”

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono separati. L’indiscrezione che circolava da qualche giorno trova conferma definitiva nel comunicato ufficiale condiviso e diramato alla stampa dalla coppia. Finisce così l’amore tra il cantante romano e la modella legati sentimentalmente da dieci anni, di cui cinque anni di matrimonio. Una decisione che la coppia ha preso di comune accordo come si evince dal comunicato stampa precisando di essere ancora oggi in ottimi rapporti. “Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile” si legge nel comunicato stampa. La coppia si è fidanzata nel 2009 e cinque anni dopo ha deciso di sposarsi. Dal loro matrimonio sono nati due splendidi bambini: Raffaella Maria di 8 anni e Raffaella Maria di 4 anni.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: matrimonio finito

Purtroppo nella vita arriva il momento di dirsi addio. Lo sanno bene Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli che hanno confermato la fine del loro matrimonio. Dopo dieci anni d’amore, di cui cinque di matrimonio, una delle coppie più seguite dello spettacolo italiano ha comunicato la loro separazione. “Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme” hanno precisato i due nel comunicato stampa ufficiale diramato alla stampa per annunciare la fine del loro matrimonio. Anche se i tra i due le cose sono finite, Eros e Marica hanno rassicurato i tantissimi fan: “Oggi i rapporti sono sereni”:

Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti: “l’amore che è stato si è trasformato e rimane”

Dieci anni d’amore non si possono dimenticare facilmente, ancor di più se di mezzo c’è un matrimonio e la nascita di due bambini. Per questo motivo Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti hanno comunicato che tra loro i rapporti sono sereni e che la decisione di lasciarsi è stata condivisa da entrambi. Non solo, la ex coppia ha comunicato: “l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione”. Parole che confermano la fine del loro matrimonio, ma anche il loro reale interesse a restare in contatto per l’amore e il bene dei figli.