Charlie Gnocchi bacchetta Luca Salatino “Hai sbagliato i toni e i modi ma…”/ Provvedimenti in arrivo?

Charlie Gnocchi ha un confronto con Luca Salatino: “Un’amicizia non finisce…”

Charlie Gnocchi ha tentato di chiarirsi con Luca Salatino. Dopo lo scherzo ordito ai suoi danni da parte degli altri vipponi della casa del Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi ha cercato un confronto con Luca Salatino nel tentativo di mettere definitivamente un punto sulla questione. “Si possono sbagliare i toni e i modi ma un’amicizia non si perde per uno scherzo” dice Charlie, convinto che l’astio che si è creato tra loro sia immotivato. Dal canto suo, Luca crede che Charlie si stia mostrando più comprensivo nei suoi confronti riservandogli delle critiche meno aspre. Sentendosi coinvolto come tutti nello scherzo al centro del dibattito, dice: “Io sono uguale agli altri”.

Secondo Charlie, a differenza degli altri Luca ha dimostrato di saper tornare sui suoi passi. “Tu sei uno che ci ripensa e mi viene a parlare, ma c’è una persona che non crede si possa tornare indietro sui propri sbagli” continua, riferendosi ad Antonino che al contrario di Luca è fermo sulla sua posizione. “Io sono il primo dispiaciuto di questa cosa, non penserò mai che voi siete delle persone non brave” conclude lo speaker radiofonico, chiarendo il suo punto di vista in merito alle ragioni del loro allontanamento.

Charlie Gnocchi sbotta per lo scherzo e chiede provvedimenti

Charlie Gnocchi non ha gradito lo scherzo organizzato ai suoi danni dagli altri concorrenti della casa del grande Fratello Vip e ha chiesto provvedimenti. Luciano Punzo, Antonino Spinalbese e Edoardo Tavassi hanno infatti preso Charlie l’hanno legato e gli hanno infilato un calzino in bocca. Se inizialmente, come possiamo anche vedere dai video presenti sul web il simpatico speaker radiofonico stava allo scherzo, successivamente è letteralmente sbottato dichiarando di non essere stato uno scherzo gradevole e che i ragazzi avrebbero dovuto fermarsi prima.

Il ripensamento di Charlie Gnocchi non è piaciuto però ai vipponi che hanno partecipato alla scherzo, primo su tutti Edoardo Tavassi che ha analizzato quando accaduto: “Prima ci sta allo scherzo e dice di metterlo sul biliardo e di mettergli un calzino in bocca e poi rigira la frittata dicendo che è passato male e che lo scherzo era di cattivo gusto. Non va bene questo”. Edoardo si è confrontato anche con il diretto interessato: “Tu ridevi, te lo giuro su mia madre! Il calzino da solo te lo sei in bocca Charlie, non prendermi per il cul*. ‘Mettetemi sul biliardo’ hai detto, uno che cazz* deve capì. Lo scherzo sarà stato otticamente brutto, ma tu eri complice…Tu hai dato feedback positivi, eri complice del gioco”. Charlie si è poi lamentato in confessionale chiedendo provvedimenti. Cosa succederà?











