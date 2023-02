Charlie Gnocchi svela la verità su Nikita e Onestini/ “Le palpatine ci sono state”

Charlie Gnocchi prende le parti di Nikita: le sue parole

Se in puntata al Grande Fratello Vip 2022 non si sera esposto molto, Charlie Gnocchi ai microfoni di Casa Chi ha preso le difese di Nikita Pelizon. Il conduttore ha confermato la versione della modella, svelando che Luca Onestini si è approcciato fisicamente con la modella diverse volte.

Il conduttore dichiara: “Forse Onestini, in questo gioco fisico, credeva di avere una chance in più con Nikita che si era un po’ esposta in questa simpatia. Se è un equivoco? No, si volevano bene ed erano lì lì per farcela e aspettavamo tutti il primo bacio”. A questo punto interviene anche Sophie Codegoni a difese della modella: “Su TikTok sono usciti tantissimi video dove effettivamente tutte queste palpatine, toccatine e battutine ci sono state e si sono viste!” A questo punto interviene Charlie Gnocchi: “Ci sono state” (riferito alle palpatine ecc.) confermando tutto.

Mamma di Nikita lancia un appello al GF Vip: “Mostrate i video”

A proposito dei video sulle palpatine di Onestini, la mamma di Nikita ha lanciato un appello alla produzione del Grande Fratello Vip 2022. La signora Sabrina dichiara: “Siamo consapevoli che non esistono né figli ne genitori perfetti e questo teatrino mediatico, messo in atto dalla Signora Carla, non rende onore ne alla vostra trasmissione ne alla Tv in generale.”

E ancora: “Gli unici che possono chiarire la situazione e far emergere la verità siete voi.”. Infine, la signora Sabrina lancia un appello agli autori del Grande Fratello Vip 2022: “Esistono infatti, molti video che attestano come Nikita non rispecchi la VERGOGNOSA descrizione che Luca Onestini e la madre Carla le hanno “cucito” addosso. Caso Bellavia Docet. Cordialmente. I genitori di Nikita Pelizon, Mauro e Sabrina”.

