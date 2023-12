Charlie Sheen aggredito dalla vicina di casa/ Maglietta strappata e tentativo di strangolamento

L’attore americano Charlie Sheen è stato aggredito da una vicina di casa. Come riferito dai media americani, a cominciare dal noto portale TMZ, sempre moto attendibile, l’artista a stelle e strisce avrebbe subito un tentativo di strangolamento da parte di una donna di 47 anni, la cui identità non è stata comunque diffusa. Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di una signora che abita appunto vicino alla casa di Los Angeles dove vive la 58enne star di Due uomini e mezzo.

Secondo la ricostruzione dei fatti pare che Charlie Sheen fosse in casa quando ha sentito suonare il campanello: sarebbe quindi andando ad aprire la porta e a quel punto la vicina avrebbe fatto irruzione nel suo appartamento strappandogli la maglietta e cercando poi di strangolarlo. Una vera e propria aggressione al termine della quale la stessa 47enne sarebbe tornata in casa propria come se nulla fosse. Un raptus di follia le cui cause risultano attualmente ignote, in ogni caso Charlie Sheen, subito dopo l’aggressione subita, ha contattato le forze dell’ordine che pochi minuti dopo si sono presentate alla porta della 47enne vicina di casa arrestandola per i reati di irruzione in proprietà privata e aggressione.

CHARLIE SHEEN AGGREDITO DALLA VICINA DI CASA: L’ASTIO DELLA DONNA VERSO L’ATTORE

L’episodio si sarebbe verificato nella giornata di mercoledì scorso, 20 dicembre 2023, e secondo quanto scrivono i siti di gossip a stelle e strisce pare che la donna avesse rovesciato anche la spazzatura sugli scalini davanti all’ingresso della casa di Charlie Sheen il giorno prima. In ogni caso l’aggressione non avrebbe causato delle conseguenze fisiche all’attore, che non si sarebbe recato in ospedale: i medici l’hanno infatti visitato in casa.

Un vero e proprio mistero ma sembrerebbe il caso di una vicina un po’ alterata e nulla di più; pare infatti che fra i vari episodi vi sarebbe anche quello di un liquido appiccicoso gettato sulla macchina dell’attore, danno causato forse sempre dalla stessa 47enne.

