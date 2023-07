Charlotte Lazzari, la dedica al figlio malato/ “Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte”

Charlotte Lazzari la dolce dedica al figlio Gabriel commuove il web

Charlotte Lazzari, insegnante di yoga e moglie di Kledi Kadiu, ha dedicato un lungo messaggio al secondogenito Gabriel. La coppia aveva annunciato che il piccolo è affetto da una malattia grave, la meningoencefalite: “Gabriel, un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Ti racconterò i momenti in cui lo siamo stati insieme, ma anche quelli in cui io non lo sono stata per niente. ”

E ancora: “Lo farò perché meriti assoluta verità e per ricordarti che spesso le salite più ripide e difficili nascondono panorami che ti tolgono il fiato. Tu per me sei già quel panorama, perché ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto“. La moglie del noto ballerino ha poi pubblicato un altro post con il figlio: “Io e Gabriel stiamo passeggiando nel parco dietro l’ospedale. Questa mattina abbiamo fatto i prelievi e poi gli ho dedicato questo post; sono parole che gli ho detto anche a voce e che mi sono uscite dal cuore“.

Charlotte Lazzari e Kledi raccontano la malattia del figlio Gabriel

Charlotte Lazzari e il ballerino di Amici Kledi hanno avuto due figli: Lea e Gabriel. Il secondogenito della coppia, però, è stato colpito da una malattia a pochi giorni dalla nascita. L’artista ha raccontato la tragedia su Instagram: “Abbiamo deciso di raccontare un pezzo della nostra storia sperando che questa condivisione possa essere d’esempio alle mamme e i papà che stanno percorrendo un viaggio simile al nostro. Abbiamo aspettato il momento giusto per farlo, salvaguardando in primis nostro figlio, la sua sorellina e la nostra energia”.

Durante i primi 13 giorni di vita, il bambino ha cominciato a manifestare sintomi come febbre e convulsioni: “L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo. Ci sentiamo immensamente grati per avere Gabriel al nostro fianco che ogni giorno ci insegna quanto prezioso sia il dono della vita” ha affermato.











